A Inglaterra precisou de paciência para furar o bloqueio defensivo do Panamá, mas venceu por 2 a 0 na noite deste sábado (27), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, os ingleses contaram com o brilho de Jude Bellingham e Harry Kane no segundo tempo para assegurar a liderança da chave e avançar às oitavas de final. Já os panamenhos se despedem do torneio sem pontuar.

Ferrolho panamenho e frustração inglesa

O primeiro tempo foi marcado por um cenário de ataque contra defesa. A seleção inglesa dominou a posse de bola e tentou pressionar desde os minutos iniciais, mas esbarrou em uma marcação muito bem ajustada do Panamá. O goleiro Mosquera apareceu bem quando exigido, espalmando um chute perigoso de Rashford logo aos 9 minutos e segurando uma finalização de Saka. A melhor chance inglesa veio nos acréscimos, quando Rashford cobrou falta e a bola raspou a trave. Do outro lado, o Panamá apostava nos contra-ataques e chegou a assustar com José Rodríguez, obrigando Pickford a fazer grande defesa. A falta de efetividade deixou o técnico Thomas Tuchel visivelmente irritado à beira do campo.

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Bellingham destrava o jogo e Kane amplia

Na volta para a segunda etapa, o panorama parecia o mesmo, com a Inglaterra rondando a área adversária sem sucesso. A tensão aumentou quando a Croácia assumiu a liderança provisória do grupo com os resultados paralelos. No entanto, a qualidade individual fez a diferença. Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio, Bellingham apareceu na pequena área para desviar e abrir o placar, aliviando a pressão. Apenas três minutos depois, o próprio Bellingham fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Harry Kane testar firme, no contrapé de Mosquera, ampliando a vantagem.

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Administração e despedida honrosa

Com o 2 a 0 no placar, a Inglaterra passou a administrar o resultado, rodando a bola com tranquilidade. O Panamá, valente, se lançou ao ataque em busca de um gol de honra histórico. Fajardo chegou a balançar as redes nos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o apito final, a Inglaterra confirmou o primeiro lugar do Grupo L, enquanto o Panamá se despede de sua segunda participação em Copas do Mundo demonstrando garra, apesar das três derrotas.

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