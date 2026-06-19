O Brasil tem duas mudanças para o seu segundo jogo nesta Copa do Mundo. Carlo Ancelotti escalou o lateral-direito Danilo e o meia-atacante Matheus Cunha para a partida desta sexta-feira, 19, no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia, nos EUA, pelo Grupo C.
Danilo entra na vaga de Ibanez, que havia sido improvisado na lateral-direita no primeiro jogo; Matheus Cunha ganha a vaga do centroavante Igor Thiago. Os atacantes Luiz Henrique e Endrick, bastante falados ao longo da semana, ainda não saem como titular.
A escalação da partida contra o Marrocos, na estreia, gerou críticas à comissão técnica de Ancelotti. Por isso, as mudanças para a segunda partida do Grupo C da Copa.
Ancelotti havia sinalizado mudanças para a partida, ainda que, como de praxe, não tivesse revelado o time.
“Alguma mudança vamos fazer. Pode ser que um jogador esteja mais descansado que outros. Temos que melhorar no que equilíbrio defensivo e ofensivo. Acredito que temos a qualidade para fazer um grande jogo”, disse Ancelotti na entrevista oficial da véspera da partida.
Naquela oportunidade, Ibañez começou como titular na lateral-direita (Danilo entrou no intervalo), com Igor Thiago de centroavante (Luiz Henrique entrou no segundo tempo).
O Brasil empatou com o Marrocos na estreia e nesta sexta enfrenta o Haiti. O último adversário da fase é a Escócia na quarta-feira.
Escalação Brasil x Haiti
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
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