O Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista conseguiu a classificação neste domingo, 14, na Neo Química Arena, ao vencer o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis, após derrota por 2 a 1 no tempo normal.

Assim, garantido na decisão, o Timão aguarda quem avançará de Fluminense e Vasco. As equipes cariocas entram em campo ainda neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruzmaltino venceu a ida por 2 a 1.

As finais da Copa do Brasil já começarão a ser disputada na próxima quarta-feira, 17. Em razão de sorteio prévio, o mandante da ida será o Corinthians, em partida na Neo Química Arena.

Dessa forma, o jogo de volta, marcado para dia 21, no próximo domingo, acontecerá no Rio de Janeiro. Isso, pois, tanto Vasco quanto Fluminense estão sediados na capital carioca.

O clube que se sagrar campeão receberá R$ 77,175 milhões apenas pelo triunfo na final. Esse valor, isoladamente, supera a arrecadação total oferecida pela maioria dos estaduais e até mesmo pelo prêmio principal do Campeonato Brasileiro.