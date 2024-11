AO VIVO: Atlético-MG e Flamengo pela final da Copa do Brasil 2024

Vale taça: Atlético-MG e Flamengo jogam neste domingo, 10, a partir das 16h (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil. Com a vitória por 3 a 1 no Maracanã, o Flamengo tem a vantagem e pode se tornar campeão mesmo se perder por até um gol de diferença. Já o Galo precisará ao menos de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Publicidade

Os lances de Atlético-MG x Flamengo:

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.