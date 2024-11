Torcida do Atlético faz mosaico em final da Copa do Brasil; veja fotos

A torcida do Atlético Mineiro preparou um mosaico para a volta da final da Copa do Brasil, neste domingo, 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O desenho, que também contou com a utilização de bandeiras, fumaça, papéis picados e uma figura para executar um efeito 3D, aconteceu na entrada do Galo e do Flamengo.

Publicidade

A festa foi executada mesmo após o 3 a 1 aplicado pelo lado flamenguista na ida. Assim, tendo em vista a necessidade do lado preto e branco vencer por dois ou mais gols para seguir vivo, os torcedores cantaram o tradicional “Eu acredito”, lema que se popularizou na conquista da Libertadores de 2013.

Festa da torcida do Atlético na Arena MRV

Festa da torcida do Flamengo no Maracanã

No entanto, este não foi o único momento de brilho das arquibancadas na decisão. Instantes antes do início do primeiro jogo, no Maracanã, no Rio, a torcida do Flamengo também executou um mosaico e realizou festa com bandeiras, sinalizadores e papéis; veja fotos abaixo.