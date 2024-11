Anúncio de Gabigol em ‘dia de festa’ incomoda dirigentes do Flamengo

O repentino anúncio feito por Gabriel Barbosa, o Gabigol, de que não ficaria no Flamengo, minutos após conquistar o título da Copa do Brasil, incomodou os dirigentes rubro-negros que passarem pela zona mista da Arena MRV, em Belo Horizonte. O vice-presidente de futebol Marcos Braz reiterou que o dia era “de festa” e revelou que o ídolo rubro-negro já está acertado com o Cruzeiro.

Braz negou qualquer tipo de surpresa com o anúncio de Gabigol. “Para mim não, para quem conhece um pouco do mercado era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível, do mesmo jeito que era o Palmeiras e o Corinthians lá atrás. […] Esses momentos acontecem no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um grande clube para ele, que tenha bastante sorte e que Deus o acompanhe”

Em seguida, Braz desconversou sobre a fala de Gabigol de que a diretoria jamais o procurou para propor uma renovação. “Essa conversa já transitou e julgou, amigo, acabamos de ser campeão.”

Marcos Braz confirmou que Gabigol será jogador do Cruzeiro.

O executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel minimizou o anúncio de saída de Gabigol e disse que o clube quer apenas celebrar o pentacampeonato da Copa do Brasil conquistado após triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

“Confesso que não vi o anúncio dele, e estamos aqui comemorando o título, muito felizes em ganhar a Copa do Brasil. São seis anos lutando por todos os títulos, são duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, duas Libertadores, três finais de Libertadores, quatro Cariocas, duas Suepercopas, uma Recopa…”, afirmou.

Em seguida, Spindel voltou a desconversar sobre as reclamações de Gabigol. “O que a gente quer falar agora é só de título, temos que celebrar uma conquista muito importante.”

Rodrigo Dunshee, candidato da situação à presidência no próximo pleito, seguiu a mesma linha. “Hoje é dia de festa, amigo, vamos falar sobre essas coisas depois.”

Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do Flamengo e candidato à presidência, não quis responder perguntas sobre a saída de Gabigol.

Na coletiva, o técnico Filipe Luís se mostrou surpreso com o anúncio, mas prestou homenagens ao ex-colega e hoje comandado. “Ele merece sair por cima, sendo o protagonista dessa decisão, fez dois gols e participou do terceiro e nos deu a vantagem de chegar aqui nesse estádio, tão difícil, com um resultado confortável. É um jogador grande, histórico, uma lenda e um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vai apagar a história de tudo que ele fez pelo clube”, disse.

“Que ele possa sair por cima e com despedida fabulosa, porque ele merece. É um menino que cersceu, evoluiu como jogador e pessoa, e sai daqui como um homem, um ídolo, eternizado no museu do Flamengo”, complementou Filipe Luís.

O que Gabigol disse sobre Tite, diretoria e saída do Flamengo

Logo após conquistar seu 13º título pelo clube, igualando recorde de Zico e outros ídolos, Gabigol pegou a todos de surpresa com seu anúncio:

“Essa foi a minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Aconteceram coisas que não gostei. Estou muito emocionado. Tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, a do meu pai, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo”, disse em entrevista aos repórteres no gramado.

Ao SporTV, o ídolo rubro-negro ainda alfinetou o ex-técnico Tite. “Foi um ano conturbado para mim individualmente. Teve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma.”