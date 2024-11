Gabigol diz que não fica no Flamengo, e alfineta Tite e diretoria

O Flamengo ainda comemorava o quinto título da Copa do Brasil de um lado e; de outro, Gabigol se despedia do time rubro-negro. O atacante, que tem contrato apenas até o final do ano, alfinetou neste domingo, 10, o ex-técnico Tite e a diretoria. A tendência é que o jogador vá para o Cruzeiro.

“Essa foi a minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Aconteceram coisas que não gostei”, começou o atacante, em entrevista às emissoras, no gramado da Arena MRV.

Números de Gabigol pelo Flamengo

302 jogos

160 gols

42 assistências

13 títulos

“Estou muito emocionado. Tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, a do meu pai, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo”, disse o jogador.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou 13 títulos. Ao todo, foram 302 jogos, 160 gols e 42 assistências. A temporada, como o próprio atleta disse, foi “conturbada”. Da inicial suspensão por doping ao mau relacionamento com o então técnico Tite.

“Foi um ano conturbado para mim individualmente. Teve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma”, completou o jogador.

Na lista de títulos com a camisa do Flamengo, Gabigol tem duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

O Cruzeiro, provável destino do atacante de 28 anos, ainda não confirmou o contato com o jogador. Ainda assim, na zona mista de entrevistas da Arena MRV, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou a ida do jogador para a Raposa:

“Pra mim era uma situação plausível e normal ele [Gabigol] ir para o Cruzeiro. Do mesmo jeito que ele tinha possibilidade de ir, há um tempo atrás, para o Palmeiras; o Corinthians lá atrás… E agora, como sempre acontece no futebol, o jogador optou por um outro clube. Ele entendeu que o Cruzeiro será uma boa opção”, disse Braz.

