Com a vitória na final da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, o Flamengo conquistou o pentacampeonato da competição neste domingo, 10, e se tornou o segundo maior campeão do torneio.

Publicidade

Campeão em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024, o Rubro Negro empatou com o Grêmio na segunda posição de maiores campeões da Copa do Brasil. O Atlético, vice-campeão, possui dois títulos, em 2014 e 2021.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O caminho do Flamengo

Na sua estreia, na terceira fase, por ser um dos clubes que vieram da Libertadores, o Mengão enfrentou o Amazonas-AM, e passou após vencer as duas partidas por 1 a 0.

Publicidade

Nas oitavas de final enfrentou o Palmeiras, e avançou mesmo depois de perder por 1 a 0 em São Paulo, já que havia ganhado a primeira partida, no Maracanã, por 2 a 0.

Nas quartas de final, enfrentou o Bahia e passou vencendo as duas partidas. Na semifinal, contra o Corinthians, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã e administrou o resultado na Neo Química Arena, em São Paulo, depois de Bruno Henrique ser expulso ainda no primeiro tempo após forte entrada em Matheuzinho.

Na final, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, no Maracanã, a vitória por 3 a 1 com gols de Gabigol (2x) e Arrascaeta. Com a vantagem, o Rubro-Negro administrou a pressão do Galo e confirmou o título com gol de Gonzalo Plata.

Publicidade

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

6 títulos – Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

5 títulos – Flamengo (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

5 títulos – Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

4 títulos – Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020)

3 títulos – Corinthians (1995, 2002 e 2009)

2 títulos – Atlético-MG (2014 e 2021)

1 título – Athletico (2019)

1 título – Criciúma (1991)

1 título – Fluminense (2007)

1 título – Internacional (1992)

1 título – Juventude (1999)

1 título – Paulista de Jundiaí (2005)

1 título – Santos (2010)

1 título – Santo André (2004)

1 título – São Paulo (2023)

1 título – Sport (2008)

1 título – Vasco da Gama (2011)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.