Gabigol e companhia chegam a 13 títulos no Flamengo

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil de 2024. Em partida emocionante contra o Atlético-MG neste domingo, 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Rubro-Negro garantiu a segunda taça da temporada, além de coroar ainda mais personagens como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que agora têm 13 títulos pelo clube.

Publicidade

O trio chegou ao time em 2019 e desde então soma glórias. Os troféus foram quatro Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

LEIA MAIS:

Este, no entanto, foi o último do trio completo com a camisa flamenguista. Gabigol, decisivo em mais esta final de Copa do Brasil tem contrato que se encerra no fim deste ano e afirmou que não segue no clube carioca, em entrevista à TV Globo, ainda enquanto comemorava o título.

Publicidade

O atacante já havia dado indícios de que o ciclo estava chegando ao fim. Na última sexta, Gabigol publicou em seu Instagram um vídeo do ex-jogador de basquete Michael Jordan, com a legenda “The Last Dance” (A última dança, em português).

Maiores da história?

Pelo menos no aspecto de títulos, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta igualaram Zico e Júnior. Os ex-jogadores, considerados dois dos maiores da história do Flamengo, também conquistaram 13 títulos pelo clube.

Os maiores campeões pelo Flamengo: