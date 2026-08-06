O Vasco venceu o Fluminense por 3 x 1 nessa quarta, 5, no Maracanã, garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de 2026 e é o único representante do futebol carioca na competição. Algo que não acontecia havia 28 anos, desde 1998, quando Botafogo, Flamengo e Fluminense caíram antes das quartas.
Em 2025, o futebol carioca contou com três clubes nas quartas (Botafogo, Fluminense e Vasco), mas nos últimos anos o Rio teve apenas um time entre os oito finalistas em quatro edições: 2018, 2019, 2020 e 2023, quando só o Flamengo chegou nas quartas.
Nesta edição, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória e o Botafogo caiu para a Chapecoense, ambos na quinta fase (16 avos de final).
Veja abaixo os clubes cariocas que já chegaram às quartas da Copa do Brasil desde 1989.