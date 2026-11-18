Por Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Sport Club Internacional

O dia 15 de novembro de 2026 entrou para a história do Internacional. A conquista inédita da Copa do Brasil Feminina, diante do Flamengo, no Beira-Rio, representa um marco para as Gurias Coloradas e para todos que trabalham diariamente pelo desenvolvimento da modalidade dentro do clube.

Títulos como esse são construídos ao longo de uma trajetória que envolve planejamento, decisões, desafios e, sobretudo, pessoas. Por trás de cada partida, existe uma estrutura formada por profissionais que compartilham responsabilidades e trabalham para oferecer às atletas as melhores condições possíveis de desenvolvimento e desempenho.

Quando assumi a gerência de futebol feminino do Internacional, em abril deste ano, encontrei um departamento com uma história importante, profissionais comprometidos, atletas dedicadas e um enorme potencial de crescimento. Ao mesmo tempo, havia desafios que precisavam ser enfrentados para aprimorar processos, fortalecer a integração entre as categorias e estabelecer caminhos para uma evolução consistente.

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Administrar um departamento que reúne mais de 100 atletas, entre a equipe profissional e as categorias de base, exige uma visão abrangente. As decisões tomadas no presente precisam considerar também os impactos que terão nos próximos anos. Isso envolve o desenvolvimento das jogadoras, a valorização das equipes multidisciplinares, o aperfeiçoamento das estruturas de trabalho e a utilização responsável dos recursos disponíveis.

Ao longo da temporada, passamos por momentos difíceis. Tivemos resultados frustrantes, enfrentamos cobranças e precisamos tomar decisões importantes. Essas situações fazem parte do cotidiano de quem trabalha no futebol e exigem capacidade de avaliação, cabeça fria, muita conversa e convicção. Foi justamente nesses momentos que a confiança no trabalho e o alinhamento entre os diferentes setores do clube fizeram a diferença.

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A participação da direção do Internacional nesse processo tem sido importante para que possamos avançar com responsabilidade e planejamento. Existe uma compreensão cada vez maior sobre as necessidades do futebol feminino e sobre a importância de oferecer condições para seu crescimento. Tenho total respaldo da presidência e conto com o apoio e a parceria da Rosângela de Campos, diretora de futebol feminino, e do Élis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino, com quem mantemos um diálogo permanente e um trabalho conjunto na construção dos caminhos para o departamento. Essa integração entre gestão, direção e os diferentes setores do clube é fundamental para que possamos desenvolver aquilo que pensamos para as meninas.

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Dentro de campo, a campanha na Copa do Brasil refletiu a capacidade de superação do nosso grupo. Enfrentamos adversários qualificados, vivemos disputas por pênaltis e superamos momentos de pressão. Nossas atletas demonstraram personalidade, comprometimento, qualidade e uma enorme capacidade de competir. A comissão técnica e os demais profissionais também tiveram participação decisiva nessa trajetória, com um trabalho diário que merece reconhecimento.

A final no Beira-Rio foi outro momento especial dessa caminhada. O estádio havia recebido um grande evento musical na noite anterior, e a realização da partida exigiu uma operação complexa, envolvendo diferentes departamentos do clube. Houve mobilização, organização e comprometimento para garantir que nossas atletas pudessem disputar a decisão em casa. O resultado desse esforço ficou evidente quando entramos em campo e encontramos mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas.

A presença desse público também nos faz refletir sobre o momento do futebol feminino brasileiro. Existe um interesse crescente pela modalidade, e temos a responsabilidade de transformar essa atenção em oportunidades permanentes de desenvolvimento. Precisamos seguir trabalhando para ampliar a presença dos torcedores, fortalecer a formação de atletas, atrair investimentos e consolidar estruturas capazes de sustentar esse crescimento.

No Internacional, as categorias de base ocupam um espaço fundamental nesse planejamento. O clube já revelou grandes nomes para o futebol mundial, como a lateral Isabela, que está no PSG, e a atacante Priscila, do América do México – ambas figuram na lista das maiores transferências do futebol feminino brasileiro.

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Hoje temos jovens atletas que sonham em chegar à equipe profissional e construir suas carreiras no futebol. Nosso compromisso é proporcionar um ambiente de formação qualificado, respeitando as diferentes etapas de desenvolvimento e aproximando cada vez mais a base do profissional.

Já estamos trabalhando no planejamento para 2027, conscientes de que o título aumenta nossas responsabilidades e traz novos desafios. Queremos manter o Internacional competitivo, aperfeiçoar os processos internos e continuar evoluindo dentro das possibilidades do clube. Sabemos que esse caminho exige escolhas criteriosas, organização, convicção e continuidade.

A conquista também reforça uma convicção que carrego na minha trajetória profissional: o desenvolvimento do futebol feminino depende de pessoas que acreditam no seu potencial e estejam dispostas a trabalhar diariamente para transformá-lo em realidade. Atletas, comissão técnica, profissionais de diferentes áreas, dirigentes e torcedores têm papéis fundamentais nessa construção.

Sinto um orgulho enorme do que vivemos nesta temporada. Ver nossas atletas comemorando um título nacional diante da torcida colorada é uma recompensa especial para todos que participaram dessa caminhada. É também uma inspiração para as meninas que estão começando no futebol e que, ao assistirem às Gurias Coloradas levantando a taça, podem se imaginar vivendo aquele mesmo momento no futuro.

Temos motivos para comemorar e muitos desafios pela frente. A Copa do Brasil de 2026 passa a fazer parte da história do Internacional e nos oferece uma referência importante para os próximos passos.

Que essa conquista seja lembrada pelo título inédito, pela dedicação de quem a tornou possível e, principalmente, pelo caminho que ajudou a abrir para as próximas gerações de Gurias Coloradas.