Em sorteio realizado nesta sexta-feira, 23, os mandos e os confrontos válidos pelas semifinais da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os duelos por uma vaga na grande decisão colocarão frente a frente Bahia e Flamengo, de um lado da chave, e Internacional e Red Bull Bragantino, do outro.

Os jogos de ida estão agendados para o dia 4 de novembro, com mandos iniciais de Bahia e Internacional, enquanto as partidas de volta ocorrem no dia 8 de novembro.

A edição de 2026 garantirá a conquista de um título inédito para qualquer um dos quatro semifinalistas. Disputada originalmente entre 2007 e 2016, a competição retornou ao calendário oficial na temporada passada, quando o Palmeiras sagrou-se campeão.

Bragantino e Inter avançam às semifinais da Copa do Brasil Feminina

O torneio começou com 66 equipes inscritas e adotou o formato de ida e volta a partir das quartas de final. As duas equipes classificadas disputarão a taça nos dias 11 e 15 de novembro, com os mandos de campo da finalíssima a serem definidos em novo sorteio pela entidade organizadora.

Para alcançar a fase semifinal, o Bahia superou o Planalto-GO, o Itabirito e o São Paulo; o Flamengo eliminou a Liga São João, o 3B da Amazônia e o Fluminense; o Internacional avançou diante de Grêmio, Coritiba e Atlético-MG; e o Bragantino passou por São José-SP, Botafogo e Ferroviária.

A vaga na semifinal garantiu a cada um dos quatro clubes uma cota de premiação de R$ 140 mil. Os finalistas assegurarão um valor adicional de R$ 200 mil pela classificação, enquanto a conquista do título renderá ao campeão o prêmio de R$ 1,1 milhão e ao vice-campeão a quantia de R$ 550 mil.