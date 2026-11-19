Há exatos 57 anos, em 19 de novembro de 1969, o Brasil parou para assistir o que acontecia no Maracanã, no duelo entre Vasco da Gama e Santos. Aos 29 anos, Pelé obteve um dos mais notáveis feitos da carreira mais gloriosa do futebol: venceu o goleiro argentino Andrada e marcou, de pênalti, o seu gol de número 1.000. Marcaria outros 283 até a aposentadoria em 1977.

Em sua edição 1495, de janeiro de 2023, toda dedicada ao Rei do Futebol que morrera aos 82 anos em 29 de dezembro de 2022, os repórteres Luiz Felipe Castro e Alexandre Senechal relembraram o milésimo gol, com uma surpreendente declaração dada a eles por Pelé em entrevista a VEJA, em 2019.

“Se tivesse VAR, não seria pênalti”, brincou o eterno camisa 10. O blog #TBT Placar reproduz, na íntegra, o texto abaixo:

“Se tivesse VAR, não seria pênalti”

O passeio sentimental de Pelé àquela noite de 1969, a do milésimo, mostra como os grandes feitos perduram — e como o Brasil pode piorar

Por: Luiz Felipe Castro e Alexandre Senechal

Carlos Drummond de Andrade já tinha cantado as dores dos ombros que suportavam o mundo, escrevera sobre João que amava Teresa, que amava Raimundo, tratara de José, para quem a festa acabara — e então aproximou-se o gol 1000 de Pelé. Numa crônica de 28 de outubro de 1969, publicada no Jornal do Brasil, ele definiu: “O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols, como Pelé. É fazer um gol como Pelé”. Um poeta, o maior deles, lidando com futebol? Passados mais de cinquenta anos, difícil mesmo é medir a relevância estrondosa daquela marca, estabelecida em 19 de novembro, uma quarta-feira, às 23h23 — um mísero golzinho, de pênalti, celebrado no Brasil com a mesma pompa e circunstância que o planeta oferecera à chegada do homem à Lua, quatro meses antes? O milésimo representava o apogeu do rei do futebol, o selo definitivo de mito, antes ainda da atuação que o coroaria eternamente, o espetacular desempenho com a camisa da seleção na Copa do tri, em 1970. E havia o ambiente político, o cotidiano esmagado pela ditadura militar — a festa em torno do camisa 10 do Santos, naquele contexto, seria um respiro.

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E foi. Na edição seguinte ao tento sofrido pelo goleiro argentino Andrada, do Vasco da Gama, aos 34 minutos do segundo tempo — o Santos venceu por 2 a 1, de virada, em partida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o equivalente ao Brasileiro daquele tempo —, a revista VEJA circulou com uma reportagem de capa atrelada a Pelé. PLACAR ainda não havia sido lançada. O primeiro parágrafo: “O pênalti foi o melhor prólogo para a grande festa. A torcida que viu o jogo no Maracanã, quem assistiu à partida pela televisão, quem ouviu pelo rádio, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, dirigentes, jogadores, todos puderam preparar-se diante da inevitabilidade do gol número 1000”. Como num filme de suspense, houve longa perseguição ao ponto culminante. Quinze dias antes, em jogo contra o Santa Cruz, Pelé fez dois gols — saiu de 996 para 998. Apenas 48 horas depois, contra o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa (amistoso marcado às pressas, caça-níquel), no dia 14 de novembro, ele converteu um de pênalti (o 999) e terminou a partida como goleiro.

Carregando imagem 13 fotos 01 / 13 A edição inaugural de PLACAR, de março de 1970

“Eu não queria aborrecer os baianos que me esperavam para um jogo oficial, o do festejo do milésimo, então parei de chutar em gol”, diria Pelé. “Tinha medo que os jogadores do Botafogo saíssem da frente da bola e a deixassem entrar.” Contra o Bahia, em Salvador, em 16 de novembro, deu-se o 1 a 1, sem a marca do rei. E então veio o Maracanã. Estudiosos do futebol, afeitos a histórias reversas, depois recontariam todos os gols de Pelé, para estabelecer uma correção que nunca colou, porque estragaria a mágica: o 1000 teria vindo antes, talvez no Recife, talvez em João Pessoa.

Como todo grande instante indelével, e aqueles anos 60 foram pródigos deles, o gol 1000 também ficou atrelado a uma frase que se perpetuou. Depois de a bola entrar à esquerda de Andrada, Pelé caminhou até a rede, pegou a pelota, beijou-a e, cercado por uma multidão de microfones, avisou: “Não quero festas para mim. Acreditem que eu acho muito mais importante ajudar as crianças pobres, os necessitados. Vamos pensar no Natal dessa gente toda”. Foi o primeiro pronunciamento, digamos assim, político de Pelé. É o caso de medi-lo a olhos contemporâneos. As crianças que passavam fome eram retrato de um país desigual que, no índice Gini, usado para medir a pobreza, estava em 0,581. Piorou. Hoje está em 0,625.

Em entrevista a VEJA, em 2019, Pelé, aos 79 anos, entrou num túnel do tempo particular para justificar o famoso comentário social. “Dias antes, em Santos, vi uns garotos tentando roubar uns carros. Eu disse: ‘O que vocês estão fazendo aí, moleques?’. Eles ainda tentaram se justificar, dizendo que estavam mexendo só com veículos de São Paulo. Eu disse que não podiam roubar ninguém, caramba. Os garotos nem ficaram com medo. Pode um negócio desse? Por isso veio a mensagem do gol 1000.” Para Pelé, fosse nos tempos de agora, seria mais dramático, “porque está todo mundo com arma, muito mais violento”. Instalado a aproximar ainda mais aquela noite mágica do cotidiano que cercava seus derradeiros anos de vida, o eterno craque fez uma revelação que, ela sim, representaria um terremoto revisionista, um irresponsável desmancha-prazeres: “Se tivesse VAR, não seria pênalti”.