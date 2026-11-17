O Vasco da Gama está de volta à elite do futsal brasileiro. Ao superar no último domingo, 15, o São Lourenço na prorrogação, na semifinal da LNF Silver Cresol, a segunda divisão da modalidade, o clube carioca garantiu vaga na final e, com isso, conquistou, automaticamente, a classificação para a LNF Cresol em 2027. O adversário na final será a Acel, do Paraná, nos dois próximos finais de semana, em dias e horários exatos a serem definidos. Como teve a melhor campanha da primeira fase, o Vasco terá o mando de campo do segundo jogo da decisão.

O retorno do Vasco à elite teve três capítulos. No jogo de ida, disputado em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, o Vasco venceu por 5 a 2. Na volta, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o São Lourenço foi superior no tempo normal e venceu por 5 a 3, o que levou a decisão da vaga para a prorrogação. No tempo extra, o Vasco foi mais eficiente, venceu por 1 a 0 e confirmou a classificação.

O resultado reforça o sentido da LNF Silver Cresol, criada na atual temporada como divisão de acesso à elite da modalidade. Com o novo formato, a Liga Nacional de Futsal passou a contar com duas divisões e com um sistema de acesso e descenso entre elas, que premia, pelo mérito esportivo, os clubes que se destacam na competição.

Campeão da Liga Futsal em 2000, o Vasco da Gama passa a integrar o grupo de clubes que disputarão a LNF Cresol em 2027.