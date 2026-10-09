A Copa LNF Cresol tem sede definida para sua primeira final. Uma das principais praças do futsal brasileiro, a cidade paranaense de Pato Branco foi a escolhida, tendo como palco a Arena Cláudio Petrycoski, com capacidade para 4.500 pessoas.

Joinville e Carlos Barbosa decidem o título no dia 31 deste mês, a partir das 19h. Os ingressos para a grande decisão já estão disponíveis por meio do site lnftickets.com.br.

Os 32 times da liga iniciaram a disputa da competição em abril, em sistema simples de mata-mata, em jogo único. A proposta do torneio é aumentar a integração das equipes, potencializando o calendário com novas oportunidades técnicas e financeiras. Definidos por sorteio, os confrontos tiveram como mando de quadra os times da série silver.

Com surpresas pelo caminho, como eliminações precoces de Magnus Futsal, Corinthians, Pato e Minas, as semifinais colocaram frente a frente representantes da elite contra silver da LNF. Fora de casa, Joinville e Carlos Barbosa superaram, respectivamente, Camaquã (RS) e Juventude (MS) para garantirem vaga na disputa pela inédita conquista.

A Copa LNF tem naming rights da Cresol, patrocinadora também das duas divisões da competição.