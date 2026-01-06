O ala Alex Felipe, ex-jogador do futsal do Corinthians, morreu nesta terça-feira, 6, no aeroporto de Ukhta, no noroeste da Rússia. O jogador tinha 32 anos e as causas da morte ainda não foram divulgadas.

Já no aeroporto, pronto para embarcar para Moscou, Alex passou mal e os médicos tentaram reanimar o jogador. O seu time, o Norilsk Nickel, havia acabado de disputar uma partida na cidade, pela Copa da Rússia. O jogador atuava desde 2020 por lá.

Clubes em que o camisa 10 atuou e a agência que cuidava da carreira lamentaram a perda.