Itens autografados por Pelé, Ayrton Senna e Carlos Alcaraz são as atrações de um leilão beneficente que destina toda a arrecadação ao desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Promovida pelo Movimento Sustentabilidade em Campo, a iniciativa teve sua segunda edição presencial nesta quinta-feira, 5, no Rosewood São Paulo, e segue com lances online durante o mês de novembro.

Entre os principais destaques estão o card do Circuito de Mônaco autografado por Ayrton Senna, com lance inicial de R$ 12 mil; a camisa réplica da Seleção Brasileira de 1958 assinada por Pelé, a partir de R$ 15 mil; e uma raquete autografada por Carlos Alcaraz, com lance inicial de R$ 20 mil. O catálogo reúne mais de 30 itens de diferentes modalidades esportivas.

Também estão disponíveis peças relacionadas a clubes de futebol, ao surfe, à vela e ao basquete. Entre elas, uma prancha de Medininha autografada por Gabriel Medina, com lance inicial de R$ 3 mil. Além disso, PLACAR, por meio do Instituto Placar, colaborou com a ação, via doação de um exemplar do livro Zico 70, arrematado por R$ 5 mil.

Vanessa Miranda, fundadora e CEO do Instituto Placar, compareceu ao evento e destacou a importância da valorização do futebol feminino. “Participar de um evento como o de ontem, da Sustentabilidade em Campo, que promove o futebol feminino, me traz muita alegria, porque depois de tantos anos de resistência, é gratificante ver as mudanças. A luta continua, mas os passos estão dando frutos. E nós, Instituto Placar, estamos juntos nessa jornada, também por meio de documentários que retratam a resistência do futebol feminino e a história de mulheres que fizeram a diferença na modalidade. E vem mais por aí. No próximo ano, planejamos lançar uma versão feminina da Copa Placar Comunidade Jovens, das categoria sub-11, sub-13 e sub-15.”

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Todo o valor arrecadado será destinado ao Programa Restinga, núcleo do Movimento Sustentabilidade em Campo voltado à equidade de gênero. A iniciativa oferece capacitação, formação técnica e desenvolvimento profissional para mulheres que atuam em diferentes áreas do esporte, incluindo atletas, integrantes de comissões técnicas, árbitras, jornalistas, comunicadoras e gestoras.

A mobilização também está relacionada à preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A programação do encontro presencial contou ainda com um painel sobre perspectivas, desafios e investimentos para o Mundial. O evento também prestou homenagem a Dilma Mendes, ex-jogadora e pioneira do futebol feminino brasileiro, que enfrentou as barreiras impostas pela proibição da modalidade no país.

Outro tema apresentado pelo movimento foi o avanço da implantação do Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol, desenvolvido em parceria com a CBF. A ferramenta deverá avaliar, a partir de 2027, as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A participação na etapa online do leilão está disponível pela plataforma Play For a Cause durante o mês de novembro.