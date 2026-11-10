O jornal inglês The Guardian elaborou uma controversa lista sobre quais jogadores melhor representam cada número de camisa, de 1 a 50. O argentino Diego Armando Maradona superou, na avaliação da publicação britânica, a concorrência do brasileiro Pelé e de seu compatriota Lionel Messi na camisa mais cobiçada do futebol, a 10.

“Não importa o que aconteça e não importa quem esteja no comando, a camisa número 10 sempre será minha.” Não vamos discutir com Maradona, mesmo que Lionel Messi, Pelé ou Ferenc Puskás fossem as alternativas mais convincentes. Para Maradona, o número 10 era um estilo de vida, parte de uma identidade argentina única – a do pibe, o gênio criativo de origem humilde abençoado com talento celestial e a ferocidade desafiadora de um gato de rua. Ele até tinha o número 10 tatuado nas costas. Feche os olhos e provavelmente conseguirá ver a fonte do número”, justificou o Guardian

O jornal, portanto, ignorou o fato de que foi Pelé, escolhido aleatoriamente o camisa 10 na Copa do Mundo de 1958, quem tornou esta a numeração dos craques, como Maradona, Messi e tantos outros que o sucederam. A camisa 7 ficou com o português Cristiano Ronaldo, que superou a concorrência do brasileiro Garrincha.

“Provavelmente, esse número deveria ter sido dado a Garrincha, que vestiu a camisa número 7 quando, praticamente sozinho, conquistou a Copa do Mundo de 1962 para o Brasil, mas não se pode discutir com uma marca registrada. Deixando de lado a questão trivial dos quase 1.000 gols na carreira, CR7 é uma marca que inclui fragrâncias, roupas íntimas, calçados, hotéis de luxo, um aplicativo de exercícios… até água engarrafada”, argumentou o Guardian.

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Outra escolha bastante controversa diz respeito à camisa 8, entregue ao defensor francês Marcel Desailly, e à 11, que ficou com o galês Ryan Giggs. “Havia outros concorrentes de 24 quilates, incluindo o grupo brasileiro de Garrincha, Rivellino, Éder, Romário, Rivaldo e Ronaldinho, mas nenhum se compara à longevidade ou à coleção de medalhas de Giggs”, escreveu o Guardian.

“Vários fatores foram levados em consideração, incluindo por quanto tempo um jogador usou ou vem usando esse número, o que conquistou com ele, por que decidiu usá-lo inicialmente e, em alguns casos, o quanto ele se tornou distintamente associado a ele após sua morte. A lista abaixo é altamente subjetiva e, no fim das contas, serve apenas para se divertir um pouco, mas não deixe que isso impeça você de ficar chocado e furioso na mesma medida”, justificou a reportagem.

Mesmo sem Pelé, a lista inclui cinco brasileiros: Cafu veste a 2, Ronaldo é o dono da 9, Falcão da 15, Kaká da 22 e Bruno Guimarães é o 39.

A lista do ‘Guardian’ das lendas por cada número de camisa:

Lev Yashin (Rússia) Cafu (Brasil) Paolo Maldini (Itália) Javier Zanetti (Argentina) Franz Beckenbauer (Alemanha) Franco Baresi (Itália) Cristiano Ronaldo (Portugal) Marcel Desailly (França) Ronaldo Fenômeno (Brasil) Diego Maradona (Argentina) Ryan Giggs (País de Gales) Marco van Basten (Holanda) Gerd Müller (Alemanha) Johan Cruyff (Holanda) Falcão (Brasil) Rodri (Espanha) Kevin De Bruyne (Bélgica) Iván Zamorano (Chile) Paul Gascoigne (Inglaterra) Diogo Jota (Portugal) Andrea Pirlo (Itália) Kaká (Brasil) David Beckham (Inglaterra) Lorenzo Insigne (Itália) Gianfranco Zola (Itália) John Terry (Inglaterra) Fabio Quagliarella (Itália) Kolo Touré (Costa do Marfim) Kai Havertz (Alemanha) Jesper Grønkjær (Dinamarca) Bastian Schweinsteiger (Alemanha) Carlos Tévez (Argentina) Petr Čech (Tchéquia) Granit Xhaka (Suíça) Igor Akinfeev (Rússia) Matteo Darmian (Itália) Micky van de Ven (Holanda) Dylan Tombides (Austrália) Bruno Guimarães (Brasil) Besian Idrizaj (Áustria) Declan Rice (Inglaterra) Yaya Touré (Costa do Marfim) Mateusz Klich (Polônia) Ivan Perišić (Croácia) Mario Balotelli (Itália) Salvatore Sirigu (Itália) Phil Foden (Inglaterra) Curtis Jones (Inglaterra) Myles Lewis-Skelly (Inglaterra) Lazar Marković (Sérvia)

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