O jornal inglês The Guardian elaborou uma controversa lista sobre quais jogadores melhor representam cada número de camisa, de 1 a 50. O argentino Diego Armando Maradona superou, na avaliação da publicação britânica, a concorrência do brasileiro Pelé e de seu compatriota Lionel Messi na camisa mais cobiçada do futebol, a 10.
“Não importa o que aconteça e não importa quem esteja no comando, a camisa número 10 sempre será minha.” Não vamos discutir com Maradona, mesmo que Lionel Messi, Pelé ou Ferenc Puskás fossem as alternativas mais convincentes. Para Maradona, o número 10 era um estilo de vida, parte de uma identidade argentina única – a do pibe, o gênio criativo de origem humilde abençoado com talento celestial e a ferocidade desafiadora de um gato de rua. Ele até tinha o número 10 tatuado nas costas. Feche os olhos e provavelmente conseguirá ver a fonte do número”, justificou o Guardian
O jornal, portanto, ignorou o fato de que foi Pelé, escolhido aleatoriamente o camisa 10 na Copa do Mundo de 1958, quem tornou esta a numeração dos craques, como Maradona, Messi e tantos outros que o sucederam. A camisa 7 ficou com o português Cristiano Ronaldo, que superou a concorrência do brasileiro Garrincha.
“Provavelmente, esse número deveria ter sido dado a Garrincha, que vestiu a camisa número 7 quando, praticamente sozinho, conquistou a Copa do Mundo de 1962 para o Brasil, mas não se pode discutir com uma marca registrada. Deixando de lado a questão trivial dos quase 1.000 gols na carreira, CR7 é uma marca que inclui fragrâncias, roupas íntimas, calçados, hotéis de luxo, um aplicativo de exercícios… até água engarrafada”, argumentou o Guardian.
Outra escolha bastante controversa diz respeito à camisa 8, entregue ao defensor francês Marcel Desailly, e à 11, que ficou com o galês Ryan Giggs. “Havia outros concorrentes de 24 quilates, incluindo o grupo brasileiro de Garrincha, Rivellino, Éder, Romário, Rivaldo e Ronaldinho, mas nenhum se compara à longevidade ou à coleção de medalhas de Giggs”, escreveu o Guardian.
“Vários fatores foram levados em consideração, incluindo por quanto tempo um jogador usou ou vem usando esse número, o que conquistou com ele, por que decidiu usá-lo inicialmente e, em alguns casos, o quanto ele se tornou distintamente associado a ele após sua morte. A lista abaixo é altamente subjetiva e, no fim das contas, serve apenas para se divertir um pouco, mas não deixe que isso impeça você de ficar chocado e furioso na mesma medida”, justificou a reportagem.
Mesmo sem Pelé, a lista inclui cinco brasileiros: Cafu veste a 2, Ronaldo é o dono da 9, Falcão da 15, Kaká da 22 e Bruno Guimarães é o 39.
A lista do ‘Guardian’ das lendas por cada número de camisa:
- Lev Yashin (Rússia)
- Cafu (Brasil)
- Paolo Maldini (Itália)
- Javier Zanetti (Argentina)
- Franz Beckenbauer (Alemanha)
- Franco Baresi (Itália)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Marcel Desailly (França)
- Ronaldo Fenômeno (Brasil)
- Diego Maradona (Argentina)
- Ryan Giggs (País de Gales)
- Marco van Basten (Holanda)
- Gerd Müller (Alemanha)
- Johan Cruyff (Holanda)
- Falcão (Brasil)
- Rodri (Espanha)
- Kevin De Bruyne (Bélgica)
- Iván Zamorano (Chile)
- Paul Gascoigne (Inglaterra)
- Diogo Jota (Portugal)
- Andrea Pirlo (Itália)
- Kaká (Brasil)
- David Beckham (Inglaterra)
- Lorenzo Insigne (Itália)
- Gianfranco Zola (Itália)
- John Terry (Inglaterra)
- Fabio Quagliarella (Itália)
- Kolo Touré (Costa do Marfim)
- Kai Havertz (Alemanha)
- Jesper Grønkjær (Dinamarca)
- Bastian Schweinsteiger (Alemanha)
- Carlos Tévez (Argentina)
- Petr Čech (Tchéquia)
- Granit Xhaka (Suíça)
- Igor Akinfeev (Rússia)
- Matteo Darmian (Itália)
- Micky van de Ven (Holanda)
- Dylan Tombides (Austrália)
- Bruno Guimarães (Brasil)
- Besian Idrizaj (Áustria)
- Declan Rice (Inglaterra)
- Yaya Touré (Costa do Marfim)
- Mateusz Klich (Polônia)
- Ivan Perišić (Croácia)
- Mario Balotelli (Itália)
- Salvatore Sirigu (Itália)
- Phil Foden (Inglaterra)
- Curtis Jones (Inglaterra)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
- Lazar Marković (Sérvia)
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