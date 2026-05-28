Com o fim dos campeonatos nacionais das principais ligas da Europa da temporada 2025/26, o Campeonato Alemão terminou com a maior média de público, com 42.308 torcedores por jogo. Na temporada passada, a Premier League da Inglaterra tinha ficado na frente, mas mesmo batendo o seu recorde nessa temporada (41.650), os ingleses ficaram na 2ª posição.

A La Liga, da Espanha, ficou na 3ª posição, superando a Serie A italiana, após registrar também sua maior média de público com 30.952 torcedores por jogo. A Ligue 1, da França, ficou na 5ª posição com 27.576, pouco a mais do que a média de público do Brasileirão de 2025 (26.385), e da atual edição do Brasileirão 2026 (23.558).

A Holanda, foi a 6ª liga com maior média, com 19.739 torcedores, seguido pela Liga Escocesa (17.951, Turca (14.425) e Russa (13.635). Já Portugal, que tem uma das ligas mais importantes, fechou com uma média de apenas 11.979 torcedores.

Entre os clubes, o Borussia Dortmund mais uma vez teve a maior média de público com 81.365 torcedores por jogo, a mesma da temporada passada, seguido pelo Bayern de Munique (75.000), Manchester United (73.975) e Milan (73.370).

As maiores médias de público na Europa na temporada 2025/26

1º – Borussia Dortmund (Alemanha) – 81.365

2º – Bayern de Munique (Alemanha) – 75.000

3º – Manchester United (Inglaterra) – 73.975

4º – Milan (Itália) – 73.370

5º – Internazionale (Itália) – 73.020

6º – Real Madrid (Espanha) – 71.549

7º – Olympique de Marselha (França) – 62.612

8º – West Ham (Inglaterra) – 62.347

9º – Roma (Itália) – 61.796

10º – Tottenham (Inglaterra) – 61.003

11º – Atlético de Madrid (Espanha) – 60.855

12º – Liverpool (Inglaterra) – 60.389

13º – Arsenal (Inglaterra) – 60.217

14º – Stuttgart (Alemanha) – 59.265

15º – Eintracht Frankfurt (Alemanha) – 59.071

16º – Benfica (Portugal) – 58.690

17º – Celtic (Escócia) – 58.515

18º – Betis (Espanha) – 57.427

19º – Hamburgo (Alemanha) – 56.947

20º – Ajax (Holanda) – 53.531

Campeonatos com as maiores médias de público na Europa na temporada 2025/26

1º Bundesliga (Alemanha) – 42.308

2º Premier League (Inglaterra) – 41.650 (recorde)

3º La Liga (Espanha) – 30.952 (recorde)

4º Serie A (Itália) – 29.891

5º Ligue 1 (França) – 27.576

6º Eredivise (Holanda) – 19.739

Média de público do Campeonato Inglês (Premier League) 2025/26

1º – Manchester United (73.975)

2º – West Ham (62.347)

3º – Tottenham (61.003)

4º – Liverpool (60.389)

5º – Arsenal (60.217)

6º – Manchester City (52.640)

7º – Everton (52.132)

8º – Newcastle (52.095)

9º – Aston Villa (41.977)

10º – Sunderland (46.417)

11º – Chelsea (39.661)

12º – Leeds United (36.695)

13º – Brighton & Hove Albion (31.379)

14º – Nottingham Forest (30.421)

15º – Wolverhampton (29.835)

16º – Fulham (27.228)

17º – Crystal Palace (24.910)

18º – Burnley (21.005)

19º – Brentford (17.132)

20º – Bournemouth (11.175)

Média de público do Campeonato Alemão (Bundesliga) 2025/26

1º – Borussia Dortmund (81.365)

2º – Bayern de Munique (75.000)

3º – Stuttgart (59.265)

4º – Eintracht Frankfurt (59.071)

5º – Hamburgo (56.947)

6º – Borussia Mönchengladbach (51.100)

7º – Colônia (49.918)

8º – RB Leipzig (44.164)

9º – Werder Bremen (41.265)

10º – Freiburg (34.118)

11º – Mainz 05 (31.797)

12º – Bayer Leverkusen (30.016)

13º – Augsburg (29.787)

14º – St. Pauli (29.505)

15º – Hoffenheim (26.697)

16º – Wolfsburg (24.716)

17º – Union Berlim (21.996)

18º – Heidenheim (14.824)



Média de público do Campeonato Italiano (Série A) 2025/26

1º – Milan (73.370)

2º – Internazionale (73.020)

3º – Roma (61.796)

4º – Napoli (47.685)

5º – Juventus (40.663)

6º – Genoa (31.075)

7º – Lazio (28.430)

8º – Bologna (27.742)

9º – Lecce (25.842)

10º – Udinese (22.681)

11º – Hellas Verona (22.352)

12º – Atalanta (22.242)

13º – Fiorentina (20.400)

14º – Parma (18.689)

15º – Torino (16.871)

16º – Cagliari (16.007)

17º – Sassuolo (14.232)

18º – Cremonese (12.259)

19º – Como (11.451)

20º – Pisa (11.033)

Média de público do Campeonato Espanhol (La Liga) 2025/26

1º – Real Madrid (71.549)

2º – Atlético de Madrid (60.855)

3º – Betis (57.427)

4º – Athletic Bilbao (47.617)

5º – Barcelona (45.099)

6º – Valencia (44.699)

7º – Sevilla (35.688)

8º – Real Sociedad (30.698)

9º – Espanyol (28.646)

10º – Elche (26.434)

11º – Real Oviedo (24.888)

12º – Osasuna (20.560)

13º – Levante (20.211)

14º – Celta (20.007)

15º – Villarreal (17.989)

16º – Mallorca (17.737)

17º – Alavés (16.801)

18º – Rayo Vallecano (12.017)

19º – Girona (11.931)

20º – Getafe (8.196)



Média de público do Campeonato Francês (Ligue 1) 2025/26

1º – Olympique de Marselha (62.612)

2º – Lyon (49.848)

3º – PSG (47.577)

4º – Lille (43.092)

5º – Lens (37.564)

6º – Strasbourg (27.836)

7º – Rennes (27.765)

8º – Nantes (27.484)

9º – Toulouse (24.620)

10º – Metz (22.232)

11º – Nice (22.078)

12º – Le Havre (19.253)

13º – Paris (16.826)

14º – Auxerre (16.313)

15º – Lorient (15.382)

16º – Brest (14.362)

17º – Angers (12.484)

18º – Monaco (8.153)

