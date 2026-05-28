Com o fim dos campeonatos nacionais das principais ligas da Europa da temporada 2025/26, o Campeonato Alemão terminou com a maior média de público, com 42.308 torcedores por jogo. Na temporada passada, a Premier League da Inglaterra tinha ficado na frente, mas mesmo batendo o seu recorde nessa temporada (41.650), os ingleses ficaram na 2ª posição.
A La Liga, da Espanha, ficou na 3ª posição, superando a Serie A italiana, após registrar também sua maior média de público com 30.952 torcedores por jogo. A Ligue 1, da França, ficou na 5ª posição com 27.576, pouco a mais do que a média de público do Brasileirão de 2025 (26.385), e da atual edição do Brasileirão 2026 (23.558).
A Holanda, foi a 6ª liga com maior média, com 19.739 torcedores, seguido pela Liga Escocesa (17.951, Turca (14.425) e Russa (13.635). Já Portugal, que tem uma das ligas mais importantes, fechou com uma média de apenas 11.979 torcedores.
Entre os clubes, o Borussia Dortmund mais uma vez teve a maior média de público com 81.365 torcedores por jogo, a mesma da temporada passada, seguido pelo Bayern de Munique (75.000), Manchester United (73.975) e Milan (73.370).
As maiores médias de público na Europa na temporada 2025/26
1º – Borussia Dortmund (Alemanha) – 81.365
2º – Bayern de Munique (Alemanha) – 75.000
3º – Manchester United (Inglaterra) – 73.975
4º – Milan (Itália) – 73.370
5º – Internazionale (Itália) – 73.020
6º – Real Madrid (Espanha) – 71.549
7º – Olympique de Marselha (França) – 62.612
8º – West Ham (Inglaterra) – 62.347
9º – Roma (Itália) – 61.796
10º – Tottenham (Inglaterra) – 61.003
11º – Atlético de Madrid (Espanha) – 60.855
12º – Liverpool (Inglaterra) – 60.389
13º – Arsenal (Inglaterra) – 60.217
14º – Stuttgart (Alemanha) – 59.265
15º – Eintracht Frankfurt (Alemanha) – 59.071
16º – Benfica (Portugal) – 58.690
17º – Celtic (Escócia) – 58.515
18º – Betis (Espanha) – 57.427
19º – Hamburgo (Alemanha) – 56.947
20º – Ajax (Holanda) – 53.531
Campeonatos com as maiores médias de público na Europa na temporada 2025/26
1º Bundesliga (Alemanha) – 42.308
2º Premier League (Inglaterra) – 41.650 (recorde)
3º La Liga (Espanha) – 30.952 (recorde)
4º Serie A (Itália) – 29.891
5º Ligue 1 (França) – 27.576
6º Eredivise (Holanda) – 19.739
Média de público do Campeonato Inglês (Premier League) 2025/26
1º – Manchester United (73.975)
2º – West Ham (62.347)
3º – Tottenham (61.003)
4º – Liverpool (60.389)
5º – Arsenal (60.217)
6º – Manchester City (52.640)
7º – Everton (52.132)
8º – Newcastle (52.095)
9º – Aston Villa (41.977)
10º – Sunderland (46.417)
11º – Chelsea (39.661)
12º – Leeds United (36.695)
13º – Brighton & Hove Albion (31.379)
14º – Nottingham Forest (30.421)
15º – Wolverhampton (29.835)
16º – Fulham (27.228)
17º – Crystal Palace (24.910)
18º – Burnley (21.005)
19º – Brentford (17.132)
20º – Bournemouth (11.175)
Média de público do Campeonato Alemão (Bundesliga) 2025/26
1º – Borussia Dortmund (81.365)
2º – Bayern de Munique (75.000)
3º – Stuttgart (59.265)
4º – Eintracht Frankfurt (59.071)
5º – Hamburgo (56.947)
6º – Borussia Mönchengladbach (51.100)
7º – Colônia (49.918)
8º – RB Leipzig (44.164)
9º – Werder Bremen (41.265)
10º – Freiburg (34.118)
11º – Mainz 05 (31.797)
12º – Bayer Leverkusen (30.016)
13º – Augsburg (29.787)
14º – St. Pauli (29.505)
15º – Hoffenheim (26.697)
16º – Wolfsburg (24.716)
17º – Union Berlim (21.996)
18º – Heidenheim (14.824)
Média de público do Campeonato Italiano (Série A) 2025/26
1º – Milan (73.370)
2º – Internazionale (73.020)
3º – Roma (61.796)
4º – Napoli (47.685)
5º – Juventus (40.663)
6º – Genoa (31.075)
7º – Lazio (28.430)
8º – Bologna (27.742)
9º – Lecce (25.842)
10º – Udinese (22.681)
11º – Hellas Verona (22.352)
12º – Atalanta (22.242)
13º – Fiorentina (20.400)
14º – Parma (18.689)
15º – Torino (16.871)
16º – Cagliari (16.007)
17º – Sassuolo (14.232)
18º – Cremonese (12.259)
19º – Como (11.451)
20º – Pisa (11.033)
Média de público do Campeonato Espanhol (La Liga) 2025/26
1º – Real Madrid (71.549)
2º – Atlético de Madrid (60.855)
3º – Betis (57.427)
4º – Athletic Bilbao (47.617)
5º – Barcelona (45.099)
6º – Valencia (44.699)
7º – Sevilla (35.688)
8º – Real Sociedad (30.698)
9º – Espanyol (28.646)
10º – Elche (26.434)
11º – Real Oviedo (24.888)
12º – Osasuna (20.560)
13º – Levante (20.211)
14º – Celta (20.007)
15º – Villarreal (17.989)
16º – Mallorca (17.737)
17º – Alavés (16.801)
18º – Rayo Vallecano (12.017)
19º – Girona (11.931)
20º – Getafe (8.196)
Média de público do Campeonato Francês (Ligue 1) 2025/26
1º – Olympique de Marselha (62.612)
2º – Lyon (49.848)
3º – PSG (47.577)
4º – Lille (43.092)
5º – Lens (37.564)
6º – Strasbourg (27.836)
7º – Rennes (27.765)
8º – Nantes (27.484)
9º – Toulouse (24.620)
10º – Metz (22.232)
11º – Nice (22.078)
12º – Le Havre (19.253)
13º – Paris (16.826)
14º – Auxerre (16.313)
15º – Lorient (15.382)
16º – Brest (14.362)
17º – Angers (12.484)
18º – Monaco (8.153)