O Lens venceu o Lyon por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira, 9, no estádio Félix-Bollaert, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Com duas assistências de Florian Thauvin, os donos da casa construíram a vantagem com gols de Florian Sotoca e Matthieu Udol. Khalis Merah descontou para os visitantes na reta final do confronto.

Thauvin garçom e vantagem mandante

O duelo começou com o Lens, posicionado no esquema 3-4-2-1 pelo técnico Yannick Cahuzac, buscando o resultado em seus domínios. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a equipe abriu o placar:

Florian Thauvin serviu Florian Sotoca, que superou o goleiro D. Greif para marcar. Antes da abertura do marcador, aos 23 minutos, Abner Vinicius havia recebido cartão amarelo pelo lado do Lyon.

Expulsão e reação tardia

No segundo tempo, o técnico Paulo Fonseca promoveu uma série de substituições no Lyon, que atuava no 4-2-3-1, para tentar reverter a desvantagem. No entanto, foi o Lens que conseguiu ampliar. Aos 31 minutos da etapa final, Florian Thauvin apareceu novamente como garçom e deu o passe para Matthieu Udol fazer o segundo gol dos donos da casa.

A situação de Udol, porém, mudou rapidamente: aos 39 minutos, o autor do segundo gol recebeu cartão vermelho e foi expulso, deixando o Lens com um jogador a menos. Logo na sequência, aos 40 minutos, o Lyon descontou com Khalis Merah, que havia entrado no lugar de Pavel Šulc pouco tempo antes, aos 33 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Lens chega a sete pontos e agora ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação, somando duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos. Já o Lyon estaciona nos 11 pontos e permanece na 2ª posição, com um retrospecto de três vitórias, dois empates e uma derrota.

O Lens volta a campo na terça-feira, 13, contra o Sporting, pela Champions. O Lyon terá seu próximo compromisso na quinta-feira, 15, diante do Crystal Palace, pela Europa League.

No fim de semana seguinte, ambos retornam ao Campeonato Francês: o Lens visita o Troyes no sábado, 17, enquanto o Lyon recebe o Nice no domingo, 18.