O Borussia Dortmund chegou a estar vencendo por dois gols de diferença, aos 40 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate por 2 a 2 do Werder Bremen no Signal Iduna Park nesta sexta-feira, 9, no retorno da Bundesliga após a Data Fifa.
Foi o primeiro tropeço da equipe treinada por Niko Kovac neste começo de Campeonato Alemão, após quatro vitórias. O Dortmund chegou a 13 pontos e pode receber a companhia de Bayern de Munique e Freiburg, que ainda jogam pela quinta rodada.
O placar ficou zerado até os 35 minutos da etapa final, quando Serhou Guirassy perseguiu uma bola na ponta direita e rolou para Fábio Silva. O atacante português furou, mas Daniel Svensson balançou as redes para abrir o placar. Quatro minutos depois, Nico Schlotterbeck subiu mais alto na segunda trave e deixou o time da casa em uma ótima situação.
No entanto, o Werder Bremen reagiu. Oskar Wójcik interceptou um passe errado na intermediária e deixou com Ludovit Reis, que avançou até a entrada da área e bateu cruzado para descontar. Nos acréscimos, Niclas Füllkrug completou uma cobrança de falta com a cabeça e levou frustração à torcida do seu ex-time.
O Dortmund volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bodo/Glimt pela Champions League. O Werder Bremen receberá o Paderborn, pela Bundesliga, no outro fim de semana.