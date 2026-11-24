O volante Leandro Paredes, capitão do Boca Juniors, foi submetido a uma nova bateria de exames médicos nesta terça-feira, 24, em Buenos Aires, após sofrer um desmaio durante as celebrações do título da Copa Sul-Americana, conquistado no último sábado, 21, diante do Atlético Mineiro, em Barranquilla, na Colômbia.

O incidente ocorreu logo após a partida decisiva no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, enquanto o jogador de 32 anos concedia entrevista ao canal DSports. Segundo a avaliação inicial, o mal-estar foi provocado pelo desgaste físico intenso somado ao forte calor e à alta umidade registrados na cidade colombiana.

De volta à Argentina, Paredes participou normalmente do treinamento com o elenco na segunda, 23, sem apresentar limitações físicas aparentes. Ainda assim, por precaução, o departamento médico do clube xeneize mantém o atleta sob observação rigorosa.

Nesta terça, 24, o meio-campista passou por exames de sangue pela manhã e realiza novos testes clínicos no período da tarde.

Os resultados definirão se o capitão receberá liberação médica para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira, 25, às 21h (de Brasília), em duelo eliminatório válido pelas oitavas de final do Torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Nos bastidores, Paredes já comunicou à comissão técnica e aos médicos do clube que se sente bem e manifestou o desejo de entrar em campo para liderar a equipe na partida decisiva. A palavra final, contudo, ficará a cargo da equipe médica após a conclusão das avaliações complementares.