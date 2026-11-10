A campanha do Internacional até a grande decisão da Copa do Brasil Feminina de 2026 desenhou um roteiro de pura superação psicológica em mata-matas. Para carimbar o passaporte à final contra o Flamengo, as Gurias Coloradas deixaram quatro adversários pelo caminho ao longo do torneio nacional — e em três dessas fases a classificação precisou ser sacramentada na marca da cal. Longe de qualquer acaso, a sequência comprovou a capacidade da equipe de manter a compostura nos instantes mais agudos, encontrando na goleira Gabi Barbieri e na atacante Caty personagens em quem confiar em momentos decisivos.

Gre-Nal em jogo único e solidez no Paraná

A vocação eliminatória das coloradas foi testada logo na estreia na terceira fase, no dia 27 de maio. Em clássico Gre-Nal eliminatório em partida única, o empate sem gols diante do Grêmio levou a decisão imediatamente para as penalidades. Com forte carga de rivalidade e sem margem para erro, o Internacional foi cirúrgico e venceu por 4 a 2, eliminando o tradicional rival e ganhando embalo na competição. Na ocasião, Barbieri agarrou o pênalti de Leidiane e Caty sacramentou a classificação em uma lei da ex, fechando as cobranças;

Nas oitavas de final, novamente em confronto único, a equipe viajou até Curitiba para encarar o Coritiba. Em duelo de muita disciplina tática e forte combatividade, as gaúchas conquistaram um triunfo magro e estratégico por 1 a 0 fora de casa, garantindo a vaga nas quartas de final sem a necessidade das penalidades.

Empates com o Atlético-MG e sofrimento em Bragança Paulista

O drama dos tiros livres voltou a dar o tom nas quartas de final contra o Atlético-MG, no primeiro embate em formato de ida e volta. No dia 14 de outubro, as duas equipes empataram em 1 a 1 no Beira-Rio. Na partida de volta, em Belo Horizonte, o placar zerado persistiu até o apito final, forçando mais uma disputa de penalidades máximas. Novamente concentradas e com Mari Ribeiro na meta, as atletas coloradas calaram a Arena MRV ao triunfarem por 4 a 3.

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O teste de resistência mais severo, no entanto, ocorreu na semifinal diante do Red Bull Bragantino. Após aplicar 3 a 1 na ida em Porto Alegre, o Internacional foi pressionado no Estádio Cícero de Souza Marques no último domingo (8), perdeu por 2 a 0 no tempo normal e viu o placar agregado igualar em 3 a 3. Com o estádio rival inflamado pela reação das paulistas, o Internacional voltou a se agigantar na marca do pênalti, vencendo por 5 a 4 para se consolidar como o segundo finalista do torneio.

A muralha Barbieri e o sangue-frio de Caty

O êxito gaúcho nas três disputas tem sustentação em duas referências fundamentais. Debaixo das traves, Gabi Barbieri cresceu de forma determinante a cada fase. Com envergadura e tempo de bola afiado, a arqueira realizou defesas cruciais em todas as séries de penalidades, incluindo a intervenção no arremate de Rafa Mineira na semifinal, lance que abriu caminho para a festa colorada em solo paulista.

No ataque, Caty consolidou-se como a executora perfeita nos instantes de maior tensão. A atacante assumiu a responsabilidade de bater as cobranças derradeiras contra Grêmio, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Em todas as ocasiões, deslocou as arqueiras adversárias com categoria e serenidade, mantendo 100% de aproveitamento nas cobranças que decidiram a vida do Internacional na competição.

Com a ida programada para esta quarta-feira, 11, no Luso-Brasileiro, e a grande volta marcada para o próximo domingo, 11, no Beira-Rio, as Gurias Coloradas abrem a decisão cientes de que já enfrentaram e venceram todos os cenários de pressão que o futebol eliminatório pode oferecer.