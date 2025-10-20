Com a vitória sobre o Palmeiras no último domingo, 19, o Flamengo chegou a 392 triunfos no Brasileirão por pontos corridos e igualou o então recordista São Paulo no ranking desde que a competição adotou o atual formato por pontos corridos, em 2003.

Com oito vitórias a mais do que o time paulista (18 a 10) nesta edição de 2025, o Rubro-Negro está próximo agora a se tornar também o clube com mais pontos — está seis pontos atrás do próprio São Paulo.

No último ano, a equipe dirigida por Filipe Luís superou o Tricolor Paulista como o time com mais gols nos pontos corridos e disparou agora na liderança, com 1.287 gols contra 1.247 do São Paulo.

No ranking de pontos, o Palmeiras, que vem fazendo ótimas campanhas recentemente, pulou em 2025 para o 3º lugar, agora com 370 vitórias, superando o Inter, que caiu para o 4º lugar com 366, seguido pelo Corinthians (350).