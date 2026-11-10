A presença do Flamengo na final da Copa do Brasil Feminina de 2026 coroa uma campanha desenhada sob a marca da resiliência coletiva e do aproveitamento impecável dentro de casa. Para encerrar um hiato de dez temporadas sem disputar uma decisão de âmbito nacional — desde a conquista do Campeonato Brasileiro em 2016 —, as Meninas da Gávea precisaram superar adversidades nos mata-matas, reverter desvantagem em clássico estadual e transformar o Estádio Luso-Brasileiro em uma fortaleza inexpugnável. Em seis partidas disputadas até aqui, a equipe comandada por Celso Silva combinou consistência defensiva longe do Rio de Janeiro e alto poder de fogo como mandante para carimbar sua vaga inédita.

Estreia segura fora e controle nas oitavas

O clube carioca ingressou na competição nacional diretamente na terceira fase. A caminhada começou longe de seus domínios, em partida única, diante da Liga São João. Com atuação equilibrada e sem dar brechas para surpresas, o Flamengo controlou as ações desde os primeiros minutos e construiu uma vitória segura por 2 a 0, assegurando a classificação imediata.

Nas oitavas de final, o primeiro compromisso no Luso-Brasileiro exigiu paciência redobrada. Diante do 3B da Amazônia, em mais um duelo eliminatório decidido em 90 minutos, o setor ofensivo encontrou dificuldades diante de uma linha defensiva compacta. A vitória magra por 1 a 0 bastou para manter o clube vivo no torneio e colocar a equipe rubro-negra entre as oito melhores agremiações do certame.

Virada em clássico nas quartas e drama contra o Bahia

O teste de maturidade mais severo ocorreu nas quartas de final, quando o regulamento passou a exigir confrontos de ida e volta. No primeiro embate do clássico contra o Fluminense, as rubro-negras foram superadas por 2 a 1 e viram a classificação ficar ameaçada. Na partida de volta, empurradas pela torcida na Ilha do Governador, as Meninas da Gávea deram uma demonstração de autoridade: ditaram o ritmo, venceram o rival por 3 a 1 e fecharam o placar agregado em 4 a 3, assegurando a vaga no tempo normal.

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Na semifinal, o roteiro combinou cautela fora de casa e emoção nos instantes derradeiros. No confronto de ida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o Flamengo sustentou um 0 a 0 tático para transferir a responsabilidade para a capital fluminense. No jogo de volta, o Luso-Brasileiro foi palco de um duelo eletrizante de cinco gols: com uma obra-prima de Núbia finalizando de trás do meio-campo, a redenção de Fernanda e o gol heroico de Fabiola Sandoval aos 38 do segundo tempo, o triunfo por 3 a 2 carimbou o passaporte rubro-negro para a finalíssima.

Fortaleza na Ilha e energia para a grande final

A campanha rubro-negra se apoia em um retrospecto perfeito como mandante: três vitórias em três apresentações no Luso-Brasileiro, com sete gols marcados diante de 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia. A capacidade de responder à pressão nos momentos agudos virou a principal credencial do elenco, que soube absorver momentos de oscilação e transformou histórias individuais de superação — como o retorno de Sandoval após duas cirurgias de ligamento no joelho — em combustível dentro de campo.

Com o primeiro confronto da final marcado para esta quarta-feira, 11, no Luso-Brasileiro, o Flamengo aposta mais uma vez na atmosfera de sua casa para largar na frente na disputa pela taça. O objetivo é transformar a sintonia com as arquibancadas no elemento decisivo para abrir vantagem e consolidar o projeto de recolocar o futebol feminino do clube no topo do país.