O futebol paraguaio passará por uma profunda transformação institucional nos próximos anos. A Associação Paraguaia de Futebol (APF) aprovou uma regulamentação que proíbe a participação de clubes cujos nomes façam referência a datas do calendário em suas competições oficiais a partir de 2028. Com a decisão, dez equipes distribuídas nas quatro primeiras divisões do país serão obrigadas a alterar suas denominações ao longo de 2027.
A proposta foi idealizada por Enrique Sánchez, presidente do Nacional de Assunção — vice-campeão da Copa Libertadores em 2014 —, e recebeu aprovação unânime do Conselho Executivo da entidade. Entre os afetados está o tradicional Sportivo 2 de Mayo, integrante da primeira divisão nacional e representante paraguaio na edição de 2026 da Libertadores, torneio do qual se despediu de forma invicta na segunda fase preliminar.
Motivações comerciais e identidade regional
Segundo os defensores do projeto, a proibição busca modernizar a gestão das agremiações, fortalecer o vínculo geográfico com suas cidades-sede e destravar receitas de marketing e licenciamento. Pela legislação vigente no Paraguai, datas do calendário não podem ser registradas como marcas exclusivas, o que impede os clubes de protegerem comercialmente seus próprios nomes e produtos oficiais.
Além do entrave jurídico, a medida visa eliminar confusões causadas por clubes homônimos no país — caso das duas equipes distintas chamadas 12 de Octubre, sediadas em municípios diferentes (como o tradicional clube de Itauguá e o de Santo Domingo).
“O principal motivo é fazer com que os clubes tenham uma identidade própria e não se orientem apenas por uma data histórica do Paraguai. A proibição entra em vigor a partir de 2028 porque querem que os clubes realizem essas mudanças de nome ao longo de 2027”, explicou o jornalista paraguaio Kevin Daniel, da Radio Uno, em entrevista ao ge.
Alcance da regra e casos curiosos
A nova norma abrange as quatro divisões nacionais do Campeonato Paraguaio, além das disputas da Copa Paraguai e da Supercopa. Clubes que atuam exclusivamente em ligas regionais do interior não precisam alterar seus estatutos de imediato, mas estarão sujeitos à regra caso conquistem acesso ou classificação para qualquer torneio organizado pela APF.
A entidade nacional não interferirá na escolha dos substitutos, cabendo livremente a cada diretoria definir sua nova identidade para 2028.
Um dos episódios mais peculiares envolve o Quinceno FC, da cidade de Itapé. Fundado originalmente como 15 de Mayo — em alusão ao dia de Santo Isidro Lavrador, padroeiro local —, o clube passou por uma reformulação em 2026, adotou o nome atual e conquistou o acesso à segunda divisão nacional para 2027. Contudo, em entrevista à rádio ABC Cardinal, Enrique Sánchez esclareceu que o termo Quinceno (“décimo quinto”, em espanhol) mantém a referência direta a uma data e também precisará ser substituído.
Paralelo com o futebol brasileiro
A tradição de batizar clubes de futebol com marcos cívicos ou datas históricas de fundação é bastante comum na América do Sul. Caso uma legislação semelhante fosse aplicada no Brasil, afetaria agremiações centenárias e tradicionais do cenário estadual e nacional.
Entre os principais exemplos brasileiros estão os paulistas XV de Piracicaba e XV de Jaú — ambos nomeados em homenagem ao dia 15 de novembro, data da Proclamação da República —, além do 4 de Julho (Piauí), do 7 de Setembro (Pernambuco e Mato Grosso do Sul) e do 13 de Maio (Mato Grosso).