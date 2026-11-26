Na próxima segunda-feira, 30, das 19h às 21h, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) promove, por meio do projeto FGF Conecta, o workshop “A Integração/Interação dos Treinadores da Base e do Profissional na Prática”. Entre os palestrantes está Roger Machado, treinador com passagens pela dupla Gre-Nal e professor da CBF Academy.

O encontro será realizado no auditório da Federação, em Porto Alegre, com mediação do professor José Cícero Moraes, doutor em Ciências do Desporto e mestre em Ciência do Movimento Humano.

Roger compartilhará experiências adquiridas ao longo de sua trajetória no futebol, contribuindo para o debate sobre a integração entre as categorias de base e as equipes profissionais. Entre os temas previstos estão a rotina dos treinadores, o alinhamento entre as comissões técnicas, a divisão de responsabilidades e a organização dos centros de treinamento.

“Discutir a integração entre as categorias de base e o futebol profissional é fundamental para aprimorar a formação dos atletas. Precisamos refletir sobre como preparar esses jovens para as exigências do alto rendimento, sem desrespeitar as etapas do seu desenvolvimento. Participar deste workshop é uma oportunidade de compartilhar experiências e contribuir para esse debate tão importante para a evolução do futebol brasileiro”, comenta o treinador.

Com passagens por clubes como São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG, Bahia e Juventude, Roger conquistou o Campeonato Mineiro pelo Atlético-MG, em 2017, o bicampeonato baiano pelo Bahia, em 2019 e 2020, o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha pelo Grêmio, em 2022, e o Campeonato Gaúcho pelo Internacional, em 2025.

O workshop também contará com a participação de Felipe Endres, especialista na formação de atletas com passagens por clubes como Grêmio, Santos, Chapecoense, Vila Nova e Atlético Goianiense, que já integrou a comissão técnica de Roger como auxiliar. A proposta é promover a troca de experiências e contribuir para a capacitação dos profissionais que atuam na formação de jogadores.

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Criado em 2021, o FGF Conecta tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos profissionais do futebol gaúcho por meio de palestras, cursos, seminários e outras atividades de capacitação. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://conecta.fgf.com.br/.