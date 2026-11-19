O jogador equatoriano Jhon Perlaza foi suspenso por oito anos de qualquer atividade ligada ao futebol após atirar uma pedra contra o rosto de um assistente de arbitragem, em partida válida pela terceira divisão do país. A sanção foi determinada pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF) e o afastamento do atleta será até 2034.

O incidente ocorreu em outubro durante partida da terceira divisão equatoriana entre Ciudad de Yantzaza e Club Rio Aguarico FC. Perlaza estava no banco de reservas quando, aos 51 minutos do segundo tempo atirou uma pedra contra a cabeça do auxiliar Lenin Giovanni Ojeda Núñez.

O impacto fez o assistente desabar no gramado e provocou a interrupção da partida. Devido à gravidade do ferimento, Ojeda Núñez foi submetido a uma intervenção cirúrgica e recebeu determinação médica de afastamento por 60 dias.

Quais foram as punições aplicadas ao clube

Além da suspensão aplicada ao jogador, a Comissão Disciplinar puniu o Ciudad de Yantzaza por falhas nos protocolos de segurança do estádio. O clube recebeu multa de 2.000 dólares e a obrigação de custear as despesas médicas da vítima, estimadas em aproximadamente 4.400 dólares.

A agremiação também terá de disputar três jogos com portões fechados ou em campo neutro. A federação equatoriana informou que encaminhará o processo à Fifa para estender o gancho de Perlaza a nível mundial.