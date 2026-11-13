O Paraguai venceu Singapura por 4 a 1 nesta sexta-feira, 13, no National Stadium, em Kallang, em partida amistosa. Com dois gols de Caballero e um de Mauricio, jogadores de Santos e Palmeiras, respectivamente, a seleção sul-americana construiu o resultado ao longo do confronto.

Gols no primeiro tempo

O placar foi aberto logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Caballero marcou para o Paraguai após receber assistência de Maidana. Singapura conseguiu buscar o empate aos 30 minutos, quando Song Ui-Young balançou as redes com passe de Nakamura. No entanto, aos 46 minutos, Mauricio recolocou os paraguaios em vantagem, aproveitando a assistência de Delmas.

Caballero amplia e Enciso fecha a conta

Na volta para o segundo tempo, o Paraguai promoveu a entrada do goleiro Olveira na vaga do titular Orlando Gill, aos 46 minutos. Pouco depois, aos 53 minutos, a dupla do primeiro gol voltou a funcionar: Maidana deu nova assistência para Caballero anotar o seu segundo gol no jogo e o terceiro do Paraguai.

A partir dos 62 minutos, as duas equipes realizaram uma série de substituições. Pelo lado paraguaio, Enciso e Almiron entraram em campo aos 74 minutos. A dupla participou do último gol da partida: aos 81 minutos, Almiron deu o passe para Enciso marcar o quarto gol e dar números finais ao amistoso.

Próximos jogos

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17 de novembro. Singapura terá pela frente o Brasil, enquanto o Paraguai enfrenta o Japão.