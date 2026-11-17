O Equador venceu a Bolívia por 2 a 0 na noite desta terça-feira, 17, em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026. O confronto foi resolvido ainda no primeiro tempo, com Mercado sendo o destaque ao anotar o primeiro gol e dar a assistência para Caicedo fechar o placar.

Vantagem equatoriana construída no primeiro tempo

O Equador, atuando em uma formação 4-4-2, conseguiu abrir o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Mercado balançou as redes do goleiro Carlos Lampe. A equipe ampliou a vantagem nos acréscimos antes do intervalo. Aos 49 minutos do primeiro tempo, Mercado voltou a participar de forma decisiva, desta vez servindo Caicedo, que marcou o segundo gol equatoriano e definiu o resultado da partida.

Substituições e cartões na etapa final

No segundo tempo, o jogo foi marcado por diversas alterações nas duas equipes. A Bolívia, armada no esquema 4-1-4-1, mexeu na equipe com as entradas de Flores, Melgar, Nacif, Centella e Lovera. Pelo lado do Equador, que teve Hernán Galíndez como titular no gol, entraram Sarmiento, Rodriguez, Estupinan, Angulo, Paez, Torres, Valencia e Alcivar. A etapa complementar registrou os únicos cartões amarelos do amistoso: Arroyo, da Bolívia, foi advertido aos 69 minutos, enquanto Torres, do Equador, recebeu o amarelo aos 95 minutos.