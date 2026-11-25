Poucos momentos são tão marcantes para um torcedor apaixonado quanto um entardecer vendo seu time de bairro disputar uma partida decisiva. Foi o que vivenciaram nesta quarta-feira, 25, os hinchas de Colón e Atenas, na partida de ida dos playoffs da Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio, no Estádio Parque Palermo, em Montevidéu.

Mandante, El Verde, como é apelidado o Colón, venceu por 2 a 0. No dia 5 de dezembro, viajará a San Carlos, casa do Atenas, para definir quem será o terceiro e último clube promovido à primeira divisão uruguaia de 2027. Plaza Colônia, campeão, e Rentistas, vice, já estão garantidos.

O duelo foi disputado no mesmo complexo que abriga o mítico Estádio Centenário, palco da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes daqui três dias. Gigante e imponente, a casa da Celeste foi apenas adorno no horizonte. A atração principal estava alguns metros adiante, no Parque Palermo, que esbanjou elementos capazes de eternizar essa experiência.

O primeiro deles é o característico “cheiro de Gelol” que recebe o torcedor logo na entrada pelo único portão da cancha. Por ali passam jornalistas, torcedores, médicos, atletas, policiais e até o pontífice. O último, claro, por uma limitação da engenharia do local, nunca por Montevidéu ser predominantemente habitada por pessoas sem religião.

Os demais elementos se entrelaçam entre deslocamentos e brincadeiras infantis. Crianças, meninos e meninas, bolas, mates, carrinhos e bebês. Mães, pais, senhoras, senhores. Papel picado. Bexigas, bumbos de murga e instrumentos de sopro.

O tempo também fez sua parte, como la frutilla del postre. Arquibancada empoeirada, cadeiras com tinta descascando, andaime improvisado para a câmera da transmissão, poste do alambrado prestes a quebrar e até uma obra de tijolos à vista. Bendita oxidação.

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Ali perto, uma cantina, ou uma lanchonete. Familiar. No balcão, um senhor e duas garotas. Medialunas com e sem recheio, panchos, batatas fritas com maionese e salgados industrializados. O público podia entrar com seu mate, e também era possível enxergar alguns jovens com bebidas aparentemente alcoólicas nas bancadas.

Na simpática lojinha, porém, só se vendia álcool zero: refrigerante, isotônico, café e água, apenas com gás. Os preços, convertidos para o real, poderiam bancar algumas compras em bares badalados de São Paulo.

O que não comprariam, porém, seriam as sensações daquele entardecer, com um jogo de tamanha carga emocional. Quando um gol saiu, a comemoração mais bela foi de um pai. Realizado, desceu algumas fileiras e beijou a cabeça do filho.

Cenas simples, e por isso belas. Cruas, e por isso fascinantes. Porque a redoma do futebol de hoje fala tanto, mas tanto, sobre nível, que às vezes parece esquecer o que é o crível.