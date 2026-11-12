A derrota de virada do Flamengo por 3 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira (11), pelo confronto de ida da final da Copa do Brasil Feminina, motivou cobranças duras fora das quatro linhas. Na zona mista do Estádio Luso-Brasileiro, a capitã Djeni criticou abertamente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela falta de planejamento e pela demora na definição do calendário da grande decisão, classificando a condução da entidade como um “grande descaso” às vésperas de o país sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Críticas ao calendário e alerta para o Brasileirão
Segundo a camisa 8 rubro-negra, o sorteio que definiu os mandos de campo da decisão ocorreu apenas na segunda-feira (9), dois dias antes da partida no Rio de Janeiro, e o horário do duelo foi oficializado somente às 23h30 daquela mesma noite. Para a meio-campista, a condução compromete a mobilização das arquibancadas e enfraquece a preparação para o Mundial em casa.
“Acho isso um grande descaso com a nossa modalidade. É menos de um ano da Copa do Mundo e o campeonato nacional está sendo tratado desse jeito. Para a gente ter uma Seleção forte, precisamos de um campeonato nacional forte, porque aí é o elo entre um e outro. E isso foi um tremendo descaso”, desabafou a volante.
Djeni também ironizou a mudança de ritmo na tabela das fases eliminatórias e demonstrou preocupação com a organização do Campeonato Brasileiro Feminino do próximo ano: “A Copa do Brasil estava sendo um jogo por semana, aí, do nada, chegou no principal momento da competição: ‘Ah, vamos acabar logo, né? Para que durar um pouco mais?’. É a mesma coisa do Brasileiro do ano que vem. Provavelmente uma semana, duas antes da competição, talvez a gente fique sabendo quando joga, porque no feminino é sempre assim. Então, acho que isso tem que mudar.”
O sonho do Maracanã e a decisão no Beira-Rio
Questionada sobre os pedidos de torcedores para que o clube levasse o confronto de ida ao Maracanã, a jogadora endossou o desejo do elenco, mas ressaltou que o calendário apertado inviabilizou qualquer operação logística nesse sentido.
“Não tem tempo hábil de planejamento. E, pô, é nosso sonho jogar no Maraca também. Mas acho que tem que ter um cuidado de ter um tempo hábil para isso acontecer, não é do dia para a noite. Eu vi a movimentação, é algo que a gente gostaria muito também”, ponderou a atleta, agradecendo o apoio dos rubro-negros presentes na Ilha do Governador.
Vale destacar que a tabela básica da competição, contendo apenas as possíveis datas previstas para os confrontos, havia sido disponibilizada pela entidade ainda em maio de 2026, sem o detalhamento antecipado de horários e locais.
Dentro de campo, após sair na frente com gol de Letícia Oliveira, o Flamengo sofreu a virada com gols de Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes. Para conquistar o título no jogo de volta, marcado para este domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe carioca precisa vencer por três ou mais gols de diferença no tempo normal, ou por dois gols de saldo para forçar a disputa por pênaltis.