O Bahia deu um passo importante rumo às semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta sexta-feira, 16, as Mulheres de Aço receberam o São Paulo no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju, pelo jogo de ida das quartas de final, e venceram por 2 a 1. Em duelo marcado pelo gramado irregular e pela comemoração dos 100 jogos da zagueira Tchula pelo clube baiano, as donas da casa souberam aproveitar o descontrole do Tricolor Paulista — que atuou desfalcado da lateral Bruna Calderan — para construir a vantagem no primeiro tempo e resistir à pressão na etapa complementar.

Adaptação baiana e pane defensiva são-paulina

Com o piso irregular complicando o toque de bola curto de ambos os lados, o Bahia foi quem se adaptou com mais rapidez ao cenário. Logo aos 9 minutos, após corte infeliz da zaga paulista, a bola rebateu em Ângela e encobriu a goleira Carlinha para abrir o placar. O São Paulo se perdeu em discussões com a arbitragem, acumulou cartões amarelos e viu o time baiano ampliar aos 38: Isa Fernandes tabelou com Ângela, venceu o desarme de Tayla e bateu por baixo das pernas da goleira para fazer 2 a 0.

São Paulo reage, carimba a trave e esbarra em Yanne

O Tricolor voltou do intervalo disposto a mudar o roteiro e diminuiu aos 2 minutos, em cabeceio firme de Késia após cruzamento de Duda Serrana. O São Paulo passou a pressionar, mas parou na falta de sorte e na grande atuação da goleira Yanne. Aos 37 minutos, Mylena tocou de cobertura, a bola quicou em cima da linha, carimbou o travessão e Tchula afastou o perigo. Pouco depois da expulsão do técnico são-paulino Thiago Viana por reclamação, Yanne ainda espalmou um chute no ângulo de mão trocada, selando a vitória baiana por 2 a 1 no primeiro duelo decisivo.

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Com o resultado, o Bahia joga pelo empate para avançar às semifinais da competição nacional. Já o São Paulo precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal — uma vitória simples do Tricolor leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

O confronto de volta entre São Paulo e Bahia está marcado para a próxima quarta-feira, 21 de outubro, às 19h, com mando do Tricolor Paulista.