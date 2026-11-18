O Atlético Mineiro oficializou nesta quarta-feira, 18, o Torcedor Premiado como seu patrocinador master para a grande final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. A decisão continental será disputada neste sábado, 21, em Barranquilla, na Colômbia.

A exibição na nobreza do uniforme marca o pontapé inicial de uma parceria de três anos firmada entre o clube mineiro e a plataforma da empresa CRMBonus. Segundo os termos divulgados, o acordo possui potencial para gerar cerca de R$ 75 milhões aos cofres do Galo ao longo de sua vigência, montante que dependerá diretamente do volume de adesão da torcida alvinegra.

Após o encerramento da final da Sul-Americana, a exposição da marca passará por uma transição: o logotipo deixará o espaço principal do manto e passará a ocupar a parte frontal do calção de jogo da equipe. O pacote comercial contempla ainda a produção de campanhas com atletas do elenco, conteúdos exclusivos nos canais digitais do clube, ações de engajamento e condições diferenciadas para os integrantes do programa de sócios Galo na Veia.

A iniciativa aposta em um formato híbrido que combina patrocínio institucional e receita recorrente gerada pelos fãs, sem qualquer vínculo com o mercado de apostas esportivas ou palpites de resultados.

Na prática, parte do valor pago nas assinaturas dos torcedores que selecionarem o Atlético-MG na plataforma será repassada diretamente ao clube. Em contrapartida, os assinantes recebem mensalmente créditos em Vale Bonus, que são ampliados conforme a quantidade de gols marcados pelo time nas competições abrangidas pelo programa.

“Essa parceria é um passo importante na estratégia comercial do Galo porque une uma marca com potencial de conexão direta com a nossa torcida a um modelo de negócio que gera valor para os dois lados. O Torcedor Premiado fortalece nossas receitas e, ao mesmo tempo, engaja o Atleticano com benefícios”, destacou o vice-presidente de Negócios do clube, Márcio Freire.

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Para Alexandre Zolko, fundador e CEO da CRMBonus, a estreia no espaço master em uma decisão internacional valida a expansão da plataforma no esporte. “Em poucos meses, o projeto ampliou sua presença no futebol brasileiro e agora chega pela primeira vez ao espaço master de uma camisa, justamente em uma final continental. É um movimento que mostra a evolução da parceria com os clubes”, afirmou o executivo.

Fora dos bastidores comerciais, o elenco atleticano ajusta os últimos detalhes em Belo Horizonte antes do embarque para a Colômbia. A comissão técnica monitora a situação física de jogadores importantes para o duelo diante dos argentinos — que projetam grande presença de público em Barranquilla. Enquanto o clube confirmou recentemente a baixa de três atletas lesionados no departamento médico, os meio-campistas Fred e Maycon avançaram em seus processos de recuperação e voltaram a participar das atividades em campo.