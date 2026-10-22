Após vencer o Fluminense nos pênaltis, nessa quarta, 21, no Nubank Parque, o Palmeiras garantiu sua classificação para a final da Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E pela terceira vez na história, o clube vai à duas finais seguidas (1999 e 2000, 2020 e 2021 e 2025 e 2026).

O técnico Abel Ferreira, campeão em 2020 e 2021 e vice em 2025, vai agora para sua quarta final de Libertadores e iguala o feito de outros dois treinadores: o brasileiro Luiz Felipe Scolari, campeão com o Grêmio em 1996 e com o Palmeiras em 1999 e vice com o Palmeiras em 2000 e com o Athletico-PR em 2022; e o uruguaio Luis Cubilla, campeão com o Olimpia-PAR em 1979 e 1990 e vice em 1989 e 1991 com o time paraguaio.

Desde 1960, o técnico com mais finais disputadas e também mais títulos conquistados é o argentino Carlos Bianchi, campeão com o Boca Juniors em 2000, 2001 e 2003 e com o Vélez Sarsfield em 1994. Bianchi foi ainda vice em 2004 com o Boca. Na lista dos técnicos com mais conquistas, o segundo colocado é o argentino Osvaldo Zubeldía, tricampeão com o Estudiantes-ARG em 1968, 1969 e 1970. Caso conquiste a Libertadores, Abel poderá igualar essa marca.

Os treinadores com mais finais em Copa Libertadores

O caminho rumo à Glória Eterna costuma ser difícil, mas há técnicos que viraram especialistas neste caminho

Disputar uma Libertadores da América não é coisa fácil. Chegar a uma final, então, é ainda mais difícil. Na busca por colocar o nome entre os que já atingiram a chamada “glória eterna”, contudo, existem treinadores que se tornaram verdadeiros especialistas em disputar tais decisões.

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Levando em consideração a atual edição 2022, por exemplo, Felipão se colocou como protagonista ao ajudar a levar o Athletico-PR à decisão. Um feito que deixa Scolari como treinador brasileiro com mais finais de Libertadores em todos os tempos.

Técnicos com mais finais de Libertadores (1960-2026):

5 – Carlos Bianchi-ARG (1994, 2000, 2001, 2003 e 2004) – campeão em 1994, 2000, 2001 e 2003

4 – Luiz Felipe Scolari-BRA (1996, 1999, 2000 e 2022) – campeão em 1996 e 1999

[4] – Abel Ferreira-POR (2020, 2021, 2025 e 2026) – campeão em 2020 e 2021

4 – Luis Cubilla-URU (1979, 1989, 1990 e 1991) – campeão em 1979 e 1990

3 – Osvaldo Zubeldía (1968, 1969, 1970) – campeão em todas

3 – Roberto Scarone (1960, 1961, 1972) – campeão em 60 e 61

3 – Juan Carlos Lorenzo (1977, 1978, 1979) – campeão em 77 e 78

3 – Telê Santana (1992, 1993, 1994) – campeão em 92 e 93

3 – Marcelo Gallardo (2015, 2018, 2019) – campeão em 15 e 18

3 – Roque Máspoli (1965, 1966, 1970) – campeão em 66

3 – Zezé Moreira (1964, 1969, 1976) – campeão em 1976

3 – Renato Gaúcho (2008, 2017, 2021) – campeão em 2017