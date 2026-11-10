Vivendo a sua primeira convocação com a seleção brasileira, o atacante Allan, do Manchester City, deu a sua primeira coletiva pela Amarelinha, nesta terça-feira, 10. O jovem ex-Palmeiras comentou sobre os seus primeiros passos na Inglaterra e o acolhimento de companheiros e as brincadeiras do norueguês Erling Haaland.

“Está sendo muito legal. Tem o Vitor Reis, o Matheus Nunes, o Ruben (Dias)… Eles falam português e me ajudam bastante. O Haaland às vezes vem falar comigo e brinca que eu não entendo muito, que tenho que fazer aulas de inglês. Estou fazendo e tentando aprender o mais rápido possível. Tento aproveitar ao máximo esse momento incrível trabalhando nos treinos e nas aulas para me adaptar o mais rápido possível”, afirmou o jogador de 22 anos.

A primeira vez na seleção brasileira também cria ansiedade no jovem pelo trote e a apresentação que os novatos tem que passar. “Estou muito feliz por estar aqui e muito nervoso. Sento com os meninos que estão vindo pela primeira vez e só conversamos dessa apresentação que vai ter, do que vamos cantar, a piada que vamos falar… Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso”, disse.

A expectativa de atuar com referências como Raphinha e Vinicius Jr. também mexe com os ânimos do jovem atleta. “É difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini, Endrick… Meu pai conversa bastante para falar que sou capaz, que tenho meu talento, e em campo consigo diferenciar, esqueço tudo e foco ao máximo. A cada mensagem do meu pai, fico ainda mais ansioso. Converso com minha esposa que nem acredito no que estou vivendo. Há um tempo, isso parecia muito distante. É só agradecer a Deus e aproveitar ao máximo”, finalizou.

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Allan pode ter a sua primeira oportunidade com a seleção brasileira no próximo sábado, 14, contra o Japão, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Naciona de Singapura. O segundo amistoso da Data Fifa será na próxima terça, 17, contra a seleção local.