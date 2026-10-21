O Barcelona conheceu sua primeira derrota na temporada ao ser superado pelo Paris Saint-Germain por 4 a 2, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Apesar do resultado negativo fora de casa, o atacante e capitão Raphinha tratou o revés com naturalidade e projetou a recuperação do elenco catalão.

Substituição e retorno aos gramados

O brasileiro voltou a atuar após se recuperar de uma lesão muscular na coxa sofrida durante a Data Fifa. Sob orientação do técnico Hansi Flick, o planejamento inicial previa minutagem controlada para o camisa 11, que deixou o gramado aos 15 minutos da etapa final.

Em entrevista pós-jogo à TNT Sports, o atacante comentou a decisão da comissão técnica: “O treinador me tirou ali e eu fiquei um pouco chateado. Acho que poderia aguentar mais alguns minutos”, afirmou Raphinha.

Condição física e sequência europeia

Mesmo com a frustração pontual ao deixar o gramado, o jogador destacou a importância de cumprir as etapas de recuperação física sem apressar prazos.

“Obviamente, a gente quer estar sempre dentro de campo, pelo tamanho do jogo, mas está tudo certo. Estou voltando a me encontrar fisicamente de novo. Já estava planejado jogar menos minutos, mas é um jogo que termina e você quer jogar de novo”, completou o capitão.

Com o placar em Paris, o time catalão permanece com seis pontos conquistados na tabela de classificação da competição continental, enquanto o adversário francês manteve os 100% de aproveitamento na chave.

Duelo contra o Real Madrid

Agora, o Barcelona enfrenta o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Raphinha destacou que, mesmo retornando de lesão, se sente pronto para atuar os 90 minutos no Camp Nou. “Eu estou sempre pronto. Não sei se as minhas pernas aguentam, mas eu estou sempre pronto para jogar os 90 minutos. Uma semana difícil, mas acho que a gente está bem preparado para encarar essa semana cheia de grandes jogos. A invencibilidade (no Campeonato Espanhol) continua até o momento, e a gente vai fazer de tudo para continuar”, afirmou.