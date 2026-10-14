O goleiro Kaique Pereira teve uma estreia dos sonhos pelo Sporting na vitória por 2 a 0 contra o Lens, na França, pela Champions League. Formado pelo Palmeiras, o jogador de 23 anos estreiou pelo clube, fez grandes defesas e garantiu que o time português não sofresse gols.

Escalado entre os 11 iniciais pelo técnico Rui Borges, com a lesão do titular Rui Silva, o brasileiro fez seis defesas difíceis ao longo da partida para conter a pressão dos donos da casa. A atuação firme rendeu elogios da comissão técnica, que ressaltou o “potencial enorme” do goleiro em sua primeira partida no novo clube.

Jovem das categorias de base do Palmeiras, o goleiro fez apenas uma partida no profissional do Verdão. O jogador acumulou empréstimos para o futebol português, para Farense e Nacional, e era o terceiro na hierarquia de Abel Ferreira, atrás de Carlos Miguel e Marcelo Lomba.

Em agosto deste ano, o Sporting pagou 4 milhões de euros (R$ 22,4 milhões) para trazer o arqueiro de 23 anos.

Qual é o cenário do Sporting na fase de liga?

Com o triunfo conquistado fora de casa, a equipe portuguesa somou mais três pontos na tabela da competição. O resultado positivo consolida o bom momento dos Leões na fase inicial do principal torneio de clubes da Europa.