O Sporting foi à França nesta terça-feira (13) e venceu o Lens por 2 a 0, no estádio Félix-Bollaert, pela segunda rodada da UEFA Champions League 2026/27. Com gols de Luis Suárez e Issa Doumbia, a equipe portuguesa mostrou eficiência para superar o maior número de finalizações dos donos da casa e garantir sua segunda vitória na competição.

Eficiência portuguesa no primeiro tempo

O confronto começou com o Lens apostando na posse de bola, terminando a partida com 56% de controle. No entanto, foi o Sporting quem abriu o placar na primeira etapa. Aos 22 minutos, Luis Suárez balançou as redes após receber assistência de Nestory Irankunda, colocando os visitantes em vantagem.

Defesas de Kaique e o golpe final

Na segunda etapa, o técnico Yannick Cahuzac promoveu diversas alterações no Lens, que finalizou 21 vezes ao longo do jogo, sendo seis no alvo. O time mandante, porém, viu o goleiro Kaique trabalhar e registrar seis defesas na partida. O Sporting, comandado por Rui Borges, foi letal em suas investidas. Aos 73 minutos, Silas Andersen entrou no lugar de João Simões. Logo no minuto seguinte, aos 74′, Andersen deu a assistência para Issa Doumbia marcar o segundo gol e definir o placar. O Lens ainda recebeu os únicos cartões do jogo, com amarelos para Michaël Cuisance aos 71′ e Florian Thauvin aos 81′.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Sporting, que era o 7º colocado, chega a seis pontos em dois jogos na Champions League. Já o Lens, que iniciou a rodada na 10ª posição, permanece com três pontos. Ambas as equipes haviam vencido seus compromissos na primeira rodada.

O Lens volta a campo no sábado, 17/10, contra o Troyes, pelo Campeonato Francês. O Sporting tem seu próximo compromisso na quarta-feira, 21/10, diante do Lask, novamente pela UEFA Champions League.