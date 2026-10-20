O Manchester City vive momento de alerta no setor ofensivo para a sequência da temporada. O centroavante Erling Haaland é dúvida para o confronto contra o AEK, no Etihad Stadium, pela Champions League. O jogador sofreu uma pancada no pé na vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town,

A presença do artilheiro norueguês dependia de uma reavaliação no último treinamento antes do duelo continental. Os desfalques no ataque dos Citizens são agravados pela ausência de Antoine Semenyo. O atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo, com prazo de recuperação estimado em dois meses.

O cenário reduz consideravelmente as alternativas do elenco. A carência no setor se intensificou após saídas em janelas anteriores, como a venda de Omar Marmoush ao Tottenham, além das transferências prévias de Julián Álvarez e Divin Mubama.

Quais soluções táticas Enzo Maresca pode adotar?

Com desfalques projetados até meados de dezembro, o técnico italiano passou a estudar formações alternativas para o comando de ataque. Entre as opções avaliadas está a utilização de Phil Foden para atuar na função de falso nove.

Além de Foden, a comissão técnica conta com nomes como Rayan Cherki e Iliman Ndiaye. Ambos os atletas já atuaram centralizados em momentos pontuais da carreira, embora exerçam prioritariamente funções pelas pontas ou no meio-campo de criação.

O brasileiro Allan, ex-jogador do Palmeiras, também pode ganhar minutos com os problemas no ataque do clube inglês.