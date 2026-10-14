O Paris Saint-Germain mostrou por que é o atual bicampeão europeu. Em um jogo movimentado nesta quarta-feira, 14, a equipe francesa foi letal no primeiro tempo, suportou a pressão na etapa final e venceu o Manchester City por 4 a 2, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Champions League. Apesar do volume ofensivo dos donos da casa, que finalizaram 27 vezes contra 15 dos visitantes e tiveram 54% de posse de bola, a eficiência do PSG ditou o ritmo do confronto.

Início avassalador e eficiência francesa

O City até assustou primeiro, quando Enzo Fernández cobrou escanteio fechado aos 12 minutos, Safonov desviou para o travessão e Semenyo perdeu o rebote. Mas a resposta do PSG foi imediata e fatal. Aos 13, Désiré Doué recebeu na meia esquerda, cortou para a entrada da área e bateu rasteiro no cantinho de Donnarumma para abrir o placar.

Apenas dois minutos depois, Doué ajeitou cruzamento da direita e Ousmane Dembélé apareceu nas costas da defesa para ampliar de cabeça. O time de Luis Enrique dominava as ações ofensivas e, aos 31, quase fez o terceiro com Hakimi acertando a trave.

No minuto seguinte, Zaïre-Emery ajeitou de letra e Vitinha chutou forte e colocado, fazendo 3 a 0 e deixando o técnico Enzo Maresca preocupado à beira do campo.

Pressão inglesa e reação insuficiente

Na volta do intervalo, o City promoveu três alterações, incluindo as entradas de Iliman Ndiaye e Ayyoub Bouaddi, e partiu para o ataque. Aos oito minutos, Ndiaye cruzou da esquerda e Erling Haaland desviou de cabeça no ângulo para diminuir.

O ímpeto inglês, no entanto, sofreu um balde de água fria aos 17 minutos. Akliouche recebeu de Dembélé, girou para a canhota e chutou forte. Donnarumma espalmou para cima, mas a bola caiu dentro do gol, marcando o quarto do PSG.

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O City não desistiu e encurralou o adversário. Aos 25, Nuno Mendes salvou uma cabeçada de Gvardiol em cima da linha. Na sequência, Enzo Fernández e Haaland acertaram a trave. Aos 30, Bouaddi recuperou a bola no ataque e cruzou rasteiro para Haaland, de direita, marcar o segundo dos mandantes.

Nos minutos finais, o City seguiu pressionando e viu Safonov salvar um carrinho de Haaland em cima da linha aos 39. Já aos 43, o PSG teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, após Matheus Nunes cometer falta em Nuno Mendes dentro da área, em um lance revisado e confirmado pelo VAR. Ferran Torres bateu no meio do gol, e Donnarumma fez a defesa.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain chega a seis pontos em dois jogos na competição, enquanto o Manchester City segue com três pontos. O City volta a campo no sábado, 17, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês, e na terça-feira, 20, recebe o AEK Atenas pela Champions League. Já o PSG visita o Estrasburgo no sábado e encara o Barcelona na terça-feira.