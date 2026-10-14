Às vésperas do jogo entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, nesta quarta-feira, 14, pela Champions League, o atacante Ousmane Dembélé enalteceu o ex-companheiro Gianluigi Donnarumma. Segundo o atleta do clube francês, o goleiro dos Citizens é de “nível mundial”.

“No fim da partida, ele me provocou um pouco depois que perdi uma chance e ele defendeu meu chute. Mas, como eu disse, Donnarumma é excepcional. Ele é um goleiro de nível mundial. Ele já havia provado seu valor muito antes de chegar no Paris Saint-Germain, inclusive na seleção italiana, com a qual conquistou a Eurocopa. Ele também foi eleito o melhor jogador do torneio”, iniciou Dembélé em entrevista coletiva.

“Ele está entre os melhores do mundo. Quanto ao Manchester City, como eu disse, será um grande confronto contra uma equipe de ponta, com alguns jogadores muito bons, que começou muito bem a temporada, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões”, finalizou.