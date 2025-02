Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

A Champions League 2024/25 traz uma novidade empolgante para os fãs de futebol: uma repescagem que promete ser eletrizante. A partir da próxima terça-feira, 11 de fevereiro, 16 equipes que não se classificaram diretamente para as oitavas de final disputarão os playoffs em uma tentativa de avançar na competição. Esta etapa, introduzida pela UEFA, envolve confrontos emocionantes onde apenas o vencedor continuará a sonhar com o título.

Um dos duelos mais esperados dos playoffs é entre Sporting e Borussia Dortmund. Ambos os clubes tiveram campanhas irregulares na fase de grupos, mas agora buscarão a recuperação nesta fase decisiva do torneio. A disputa acontecerá em confrontos de ida e volta, e a equipe que se sair melhor terá a chance de disputar as oitavas de final.

Jogadores do Sporting – Fonte: Instagram/@sportingcp

Sporting vs Borussia Dortmund: Histórico e Expectativas

O Estádio José Alvalade, localizado em Lisboa, será o palco do primeiro encontro entre Sporting e Borussia Dortmund. Com capacidade para acomodar mais de 50 mil torcedores, espera-se um estádio lotado para este confronto crucial. Historicamente, o Dortmund leva vantagem nos embates entre as duas equipes, tendo vencido três dos quatro jogos até agora.

Esta comparação oferece um contexto histórico interessante, mas cada partida tem sua história única. O Sporting, jogando em casa, espera capitalizar sua vantagem de mandante para superar seu oponente. Por outro lado, o Borussia Dortmund tentará usar sua experiência em confrontos europeus para surpreender os anfitriões.

Quais são os desfalques para esta partida?

Os times terão que superar a ausência de alguns de seus jogadores-chave. No lado do Sporting, o meio-campista Morten Hjulmand está suspenso por acúmulo de cartões, enquanto Pedro Gonçalves, Nuno Santos e João Simões estão fora devido a lesões. O Borussia Dortmund, por sua vez, não contará com Felix Nmecha, também lesionado, e Carney Chukwuemeka é dúvida após se lesionar recentemente.

A ausência desses jogadores poderá impactar significativamente as estratégias das equipes. O Sporting precisará encontrar alternativas para cobrir a ausência de Hjulmand, especialmente considerando a importância de Gyokeres na linha de frente. Já o Borussia Dortmund precisará reorganizar seu esquema defensivo sem Nmecha.

Como acompanhar o jogo no Brasil?

Para os fãs de futebol no Brasil que desejam acompanhar todos os detalhes deste emocionante duelo, a partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space na TV fechada. Além disso, estará disponível no serviço de streaming Max a partir das 17:00, horário de Brasília. Esta cobertura abrangente garante que ninguém perderá nenhuma das emoções deste embate de alta intensidade.

A importância do jogo para a temporada

Este jogo não é apenas um obstáculo a ser superado para avançar na Champions League; ele também pode definir a trajetória de cada equipe para o restante da temporada. Para o Sporting, vencer em casa não só fortalece a moral do time como também valida o trabalho feito pelo treinador até agora. Para o Borussia Dortmund, um triunfo fora de casa seria crucial para restabelecer a confiança após mudanças recentes na comissão técnica.

Definitivamente, o confronto entre Sporting e Borussia Dortmund é mais do que uma simples partida de futebol; é um teste de resiliência e estratégia. Ao final, quem conseguir equilibrar melhor suas forças e superar as adversidades emergirá vitorioso, mantendo viva a esperança na competição mais prestigiada da Europa.

