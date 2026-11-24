O Arsenal pressionou, criou inúmeras chances, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund nesta terça-feira, 24, no Estádio Emirates, em Londres, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Os donos da casa dominaram as ações ofensivas, acertaram a trave e viram os alemães aproveitarem uma de suas poucas oportunidades claras para igualar o marcador. Com o resultado, a equipe inglesa chega a 11 pontos na competição, enquanto os aurinegros somam 10.
Atuando diante da sua torcida, o Arsenal impôs seu ritmo desde o apito inicial, controlando a posse de bola e empurrando o adversário para o campo de defesa. A superioridade se transformou em gol logo aos 10 minutos. Noni Madueke rolou da direita para a intermediária, Viktor Gyökeres dominou e soltou uma bomba. A bola passou por cima do goleiro Gregor Kobel e morreu no fundo das redes. Os ingleses seguiram ditando o ritmo e quase ampliaram aos 34, quando Martin Odegaard ajeitou de letra e Declan Rice disparou com liberdade, mas foi travado por Nico Schlotterbeck na hora da conclusão.
Na volta para o segundo tempo, o Borussia Dortmund precisou de apenas dez minutos para mostrar eficiência e castigar os mandantes. Joane Gadou escapou pelo meio e tocou na frente para Maximilian Beier. O camisa 14 driblou Gabriel Magalhães e bateu de canhota no cantinho esquerdo de Kepa Arrizabalaga para deixar tudo igual. Os visitantes chegaram a balançar as redes novamente aos 23 minutos, quando Julian Ryerson chutou cruzado, Kepa espalmou e Jobe Bellingham empurrou para o gol no rebote, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada.
Nos minutos finais, o Arsenal partiu para o abafa, terminando a partida com 30 finalizações contra 13 dos alemães e 63% de posse de bola. Após cobrança de falta baixa de Odegaard, Piero Hincapié tocou para o meio, Schlotterbeck chutou em cima de Serhou Guirassy e a bola explodiu na trave antes de Kobel agarrar. O roteiro de frustração londrina se repetiu: Eberechi Eze, que havia entrado no segundo tempo, deu um lindo passe na área para Rice, que chutou de primeira e carimbou a trave novamente. Kobel, exigido com três defesas no jogo, garantiu a igualdade até o apito final.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29, por seus campeonatos nacionais: o Arsenal recebe o Manchester City pelo Campeonato Inglês, enquanto o Borussia Dortmund encara o Bayer Leverkusen, em casa, pelo Campeonato Alemão.