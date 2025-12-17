Oficializado como novo treinador do Cruzeiro, Tite vai comandar novamente alguns velhos conhecidos. Os principais nomes são ex-jogadores de Corinthians e Flamengo, últimos clubes da carreira do treinador. Outros atletas foram convocados pelo comandante durante o seu período como técnico da seleção brasileira.

Paira sobre a Toca da Raposa uma incerteza envolvendo o futuro de Gabigol, com quem Tite teve problemas na seleção e no Flamengo.

Veja a lista de atletas que já trabalharam com Tite:

Cássio

O goleiro com mais partidas na história do Corinthians (712) conquistou ao lado de Tite os maiores títulos de sua carreira, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, e chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2018 por Adenor Leonardo Bachi.

Na terceira passagem do treinador pelo Timão, em 2015, os dois voltaram a ser campeões novamente, levantando a taça do Campeonato Brasileiro. Juntos, a dupla conquistou seis taças: dois Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana.

Fagner

Emprestado pelo Corinthians à Raposa até o fim deste ano, o lateral direito fraturou a tíbula em agosto, o que o tirou de campo até novembro e fez a sua temporada ser irregular. O lateral tem futuro incerto sobre a sua permanência no Cruzeiro para 2026, mas com a chegada de Tite, tudo pode mudar.

Os dois foram campeões do Brasileirão de 2015 juntos e o treinador nunca escondeu o seu apreço pelo futebol de Fagner, que foi convocado pelo treinador para a Copa do Mundo de 2018 e chegou a ser titular em quatro dos cinco jogos do Brasil.