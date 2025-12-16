Apenas um dia após confirmar a saída de Leonardo Jardim, o Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 16, Tite como novo técnico da equipe. Com contrato até o fim de 2026, Tite volta a trabalhar após pausar a carreira para cuidar da saúde mental.
Este será o primeiro trabalho desde a demissão no Flamengo, em setembro de 2024. O técnico havia assumido o rubro-negro um ano após a saída da seleção brasileira, eliminada na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, nas quartas de final.
Tite leva para o Cruzeiro a sua comissão técnica com: os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.
Como técnico do Flamengo, Tite foi campeão carioca em trabalho que terminou com 70 jogos e 41 vitórias, além de 13 empates e 16 derrotas.
Ainda em 2025, o treinador quase acertou seu retorno ao Corinthians, no entanto acabou passando por um episódio de saúde e precisou pausar a carreira para cuidar da saúde mental. Com isso, sua comissão técnica, formada inclusive pelo filho Matheus Bachi, acabou indo na sequência para o Santos.
No último mês, Tite anunciou nas redes sociais que estava pronto para voltar a trabalhar. No entanto, é sabido que o técnico apenas negocia com clubes sem um treinador no cargo.
Aos 64 anos, Tite herda um Cruzeiro organizado e competitivo das mãos do português Leo Jardim. O Cabuloso inicia a temporada já no dia 10 de janeiro, em partida contra o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro também está confirmado na fase de grupos da Copa Libertadores.