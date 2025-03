Descubra quem realmente é o maior campeão Carioca de todos os tempos

O Clube de Regatas do Flamengo é o maior campeão da história do Campeonato Carioca, com 39 títulos conquistados até 2025. A mais recente conquista ocorreu em 16 de março de 2025, quando o Flamengo empatou com o Fluminense no Maracanã, garantindo o bicampeonato consecutivo.

Gerson e Thiago Silva em ação no Fla-Flu – Fonte: Gilvan de Souza/Flamengo

Qual é o histórico de conquistas do Flamengo no Campeonato Carioca?

O Flamengo tem uma trajetória vitoriosa no Campeonato Carioca desde sua primeira conquista em 1914. Ao longo das décadas, o clube consolidou-se como uma potência no futebol carioca, acumulando títulos e estabelecendo rivalidades históricas. A tabela abaixo detalha as conquistas do Flamengo por década:

Década Número de Títulos 1910s 1 1920s 2 1930s 3 1940s 2 1950s 4 1960s 3 1970s 4 1980s 5 1990s 3 2000s 5 2010s 5 2020s* 2

*​Até 2025​

Como se compara o Flamengo com outros clubes cariocas?

Além do Flamengo, outros clubes tradicionais do Rio de Janeiro também acumulam títulos no Campeonato Carioca:​

Fluminense Football Club : 33 títulos até 2025. ​

: 33 títulos até 2025. ​ Vasco da Gama : 24 títulos até 2025. ​

: 24 títulos até 2025. ​ Botafogo de Futebol e Regatas: 21 títulos até 2025.

