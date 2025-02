Futebol no Carnaval: veja onde assistir aos campeonatos estaduais

O futebol brasileiro já não para mais no período do Carnaval. O calendário apertado obriga que os times joguem em meio à folia grandes decisões de campeonatos estaduais. Saiba onde assistir às partidas e fique ligado para não perder nada.

Onde assistir Paulistão 2025

As semifinais do Paulistão serão definidas neste fim de semana. Os quatro grandes do Estado, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, são os favoritos diante de rivais que costumam a aprontar no início da temporada. São Bernardo, Mirassol, Red Bull Bragantino e Novorizontino buscam os seus espaços.

1/3 – sábado – 20h30 – São Bernardo x Palmeiras – CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

2/3 – domingo – 18h30 – Corinthians x Mirassol – Record/R7/PlayPlus, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

2/3 – domingo – 20h45 – Santos x Red Bull Bragantino – CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

3/3 – segunda – 20h – São Paulo x Novorizontino – TNT e Max

Onde assistir Cariocão 2025

No Rio, os jogos de ida da semifinal acontecem neste sábado e domingo. O Botafogo é a ausência sentida nos confrontos dos grandes cariocas. Vasco e Flamengo fazem o clássico no sábado e Fluminense e Volta Redonda no dia seguinte.

1/3 – sábado – 17h45 – Vasco x Flamengo – TV Globo (RJ)

2/3 – domingo – 18h – Fluminense x Volta Redonda – Band, GOAT (YouTube) e Premiere

Onde assistir Gauchão

O Rio Grande do Sul saberá já neste sábado os finalistas do Gauchão. Internacional e Grêmio saíram na frente contra Caxias e Juventude no primeiro confronto e são favoritos para carimbar a vaga na decisão.

1/3 – sábado – 16h30 – Juventude x Grêmio – RBS TV (TV Globo), Sportv e Premiere

1/3 – sábado – 21h30 – Internacional x Caxias – Sportv e Premiere

Onde assistir Baianão

Na Bahia, as primeiras partidas do Estadual acontecem neste sábado. Bahia e Vitória estão na disputa com a expectativa de um Ba-Vi na decisão. Jacuipense e Atlético tentam estragar a festa.