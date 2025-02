Vasco x Flamengo: onde assistir ao clássico pelo Campeonato Carioca

Em um dos confrontos mais aguardados do futebol brasileiro, Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado, 1º de março de 2025, no Estádio Nilton Santos. O jogo marca a ida das semifinais do Campeonato Carioca, prometendo ser um espetáculo de rivalidade e emoção. Recentemente, o Flamengo levou a melhor sobre o Vasco com uma vitória por 2 a 0, aumentando as expectativas para este novo encontro.

O clássico, conhecido como Clássico dos Milhões, será disputado em um cenário inusitado, já que o Vasco optou por mandar o jogo no estádio do Botafogo. A partida promete agitar o final de semana de Carnaval no Rio de Janeiro, atraindo a atenção de torcedores e amantes do futebol em todo o país.

Onde assistir ao clássico dos Milhões?

Os torcedores que desejam acompanhar cada lance do confronto entre Vasco e Flamengo terão várias opções de transmissão. A partida será exibida ao vivo pela Globo, Sportv, Premiere e Globoplay, com início marcado para as 17h45 (horário de Brasília). O embate promete ser um dos destaques do futebol carioca neste início de ano.

Quais são os desfalques do Vasco?

O Vasco enfrenta desafios importantes em termos de escalação para o clássico. O time não poderá contar com João Victor e Paulinho, que cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada da Taça Guanabara. Além disso, Adson, David e Estrella permanecem no departamento médico, indisponíveis para o técnico Fábio Carille.

Quais são os desfalques do Flamengo?

O Flamengo também enfrenta problemas de escalação para o confronto. Danilo e Everton Cebolinha estão fora devido a questões físicas, com o atacante sofrendo uma lesão na coxa direita. Outros jogadores como Pedro, Viña, Alex Sandro, Juninho e Michael continuam afastados por lesão. Cleiton está suspenso, e Ayrton Lucas é dúvida para a partida.

Campanhas recentes dos times

Ambas as equipes vêm de campanhas significativas no Campeonato Carioca. O Flamengo, conhecido por seu elenco forte e competitivo, busca manter a hegemonia no futebol carioca. O Vasco, por sua vez, tenta surpreender e conquistar uma vaga na final, contando com o apoio de sua apaixonada torcida. O resultado deste clássico pode ser decisivo para as pretensões de ambos os clubes na competição.