São Bernardo x Palmeiras: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras está em busca de seu quarto título consecutivo no Campeonato Paulista, um feito que consolidaria ainda mais sua posição como uma das equipes mais dominantes do futebol estadual. O confronto decisivo nas quartas de final será contra o São Bernardo, marcado para este sábado, 1, às 20h30min. A partida acontecerá no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Ambas as equipes tiveram desempenhos sólidos na primeira fase do campeonato, terminando com 23 pontos cada. No entanto, o São Bernardo levou vantagem sobre o Palmeiras no critério de vitórias, com sete triunfos contra seis do Verdão. Este detalhe garantiu ao Bernô a vantagem de jogar em casa nesta fase eliminatória.

Como chegam São Bernardo e Palmeiras para o confronto?

O São Bernardo chega às quartas de final com uma campanha respeitável. Com sete vitórias, dois empates e três derrotas, a equipe garantiu a segunda melhor campanha da primeira fase. O meio-campista Fabrício Daniel é um dos destaques do time, sendo o artilheiro com cinco gols e peça-chave na criação de jogadas ofensivas.

Por outro lado, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, terminou a primeira fase com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Apesar de ter a terceira melhor campanha geral, o Verdão ficou em segundo no grupo, o que o obriga a jogar fora de casa. Raphael Veiga tem sido um dos principais jogadores, com oito participações em gols, incluindo sete assistências.

Quais são as prováveis escalações para São Bernardo x Palmeiras?

As escalações prováveis para o confronto entre São Bernardo e Palmeiras já estão sendo especuladas. Pelo lado do São Bernardo, o técnico Rodrigo Catalá deve escalar Alex Alves no gol, com Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette formando a linha de defesa. No meio-campo, Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará devem ser os escolhidos, enquanto Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo compõem o ataque.

O Palmeiras, por sua vez, deve entrar em campo com Weverton no gol. A defesa deve ser formada por Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan. No meio-campo, Abel Ferreira pode optar por Emi Martínez (ou Aníbal), Richard Ríos e Raphael Veiga. O ataque deve contar com Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Onde assistir ao jogo São Bernardo x Palmeiras?

Os torcedores que desejam acompanhar o confronto entre São Bernardo e Palmeiras terão várias opções de transmissão. A partida será exibida pela Record TV, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping. Com tantas opções, os fãs de futebol não terão dificuldade em encontrar uma maneira de assistir ao jogo ao vivo.

O que esperar do confronto entre São Bernardo e Palmeiras?

O confronto entre São Bernardo e Palmeiras promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando avançar para as semifinais do Paulistão. O São Bernardo, jogando em casa, tentará aproveitar a vantagem de ter terminado a fase de grupos à frente do Palmeiras. Já o Verdão, com sua experiência e tradição, buscará impor seu jogo e garantir a classificação.

Independentemente do resultado, o jogo entre São Bernardo e Palmeiras será uma oportunidade para os torcedores apreciarem o que há de melhor no futebol paulista, com dois times determinados a mostrar seu valor em campo.